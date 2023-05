L'Avinent Manresa afronta la segona jornada de la Lliga Iberdrola femenina amb tranquil·litat

Alineació de l'Avinent Manresa

100 metres llisos. Laia Solà i Ellà Bertuè

200 metres llisos. Patricia Serrano i Meritxell Pujol

400 metres llisos. Laura Bou i Meritxell Tarragó

800 metres llisos. Marina Guerrero i Mercè Guerra

1.500 metres llisos. Meritxell Soler i Núria Tilló

3.000 metres llisos. Meritxell Soler i Mireia Guarner

5.000 metres marxa. Mar Juárez i Carme Robles

100 metres tanques. Emilia del Hoyo i Paula Rodriguez

400 metres tanques. Helena Santacana i Maite Marzo

3000 obstacles. Marina Guerrero i Mercè Guerra

Altura. Ona Bonet i Raissa Garcia

Perxa. Nerea Pérez i Laura Clemente

Llargada. Elda Romeva i Marta Galló

Triple. Berta Eslava i Jenay Hernández

Pes. Ainhoa Martínez i Nadia Riera

Disc. Ainhoa Martínez i Alba Estévez

Martell, Irene Mateo i Mar Santanach

Javelina Erika Sellart i Aisha Mariche

4x100 Serrano, Solà, Bestué i del Hoyo

4x400 Bou, Xènia Pubill, Queralt Vallbona i Tarragó

L'viurà dissabte la segona jornada de lade Divisió d'Honor femenina sota l'organització de Club Atlètic Manresa. Fins a Manresa, vindrà el potent, l'de Saragossa i l'L'encontre es presenta molt disputat per totes les posicions, menys per la primera que serà indubtablement per a Playas de Castelló. Qualsevol de les altresestàn molt obertes a qualsevol de la resta d'equips participants en el quadrangular.La formació manresana arriba a aquesta segona jornada amb tres punts al calaix desprès de l'excel·lent resultat aconseguit en la primera jornada . Això li donaa l'hora d'afrontar el compromis, ja que en el pitjor dels resultats, arribaria a la final de descens amb quatre punts, quan amb molta probabilitat hi haurà dos o tres equips amb només dos punts. Tot i així, no es descarta l'opció de lluitar per entrar en la, però les manresanes haurien de quedar segones en aquest compromís.La formació manresana portade clubs femenins de l'atletisme estatal. Un objectiu, el de aconseguir l'ascens en aquell juny del 2014, que tenia tots els numeros de ser un simple periple d'un any en la màxima categoria estatal per la enorme qualitat de tots els equips participants, s'ha transformat en la millor de les etapes de l'atletisme manresà de tots els temps.Lade l'Avinent Manresa ha estat envejable en tots aquests anys: 2015 (12è), 2016 (9è), 2017 (8è), 2018 (11è), 2019 (11è), 2020 (7è), 2021 (7è), 2022 (8è). L'Avinent Manresa ha participat en quatre finals per al titol, i ha quedat entre les millors vuit formacions de l'estat.Diumenge, l'equip manresà sortirà a donar-ho. L'empresa no es fàcil. En aquesta ocasió, es recupera la saltadora de perxa, però no es pot comptar per lesió amb la tanquista