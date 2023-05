Arriba la novena edició de la Manresa Express del CAE

La cursa per parellestorna en la seva novena edició per plantejar nous reptes al llarg del terme municipal de Manresa. Enguany, l'Equip d'Esplais delha preparat un cúmul de proves i obstacles per tal que els equips s'hagin de trencar les banyes a cada punt de control de l'esdeveniment.D'aquesta manera, la Manresa Express tindrà lloc aquest dissabte i es donarà el tret de sortida a 2/4 de 10 del matí a la plaça Europa del Barri Antic de Manresa. Tal com es va dur a terme l'any passat, les parelles competidores hauran de descobrir les noves ubicacions a seguir un cop hagintenint en compte que l'agilitat i el temps seran un factor clau per endur-se la victòria.En l'edició d'aquest any, s'ha admès un nombre màxim dede parelles majors de 18 anys, i el cost de participació ha estat de 20 euros, incloent-hi dinar, assegurança i avituallaments. Pel que fa als guardons, les tres primeres parelles classificades rebran un premi.Aquest esdeveniment està organitzat per l'i la col·laboració de la, juntament amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, Manresa Jove, el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i altres entitats col·laboradores.La Manresa Express és una cursa per parelles que s'inspira en el programa televisiu, adaptada i traslladada a la capital del Bages. L'activitat consta d'una sèrie de proves escampades per diferents indrets de la ciutat de Manresa i entorn que cal completar en el mínim temps possible. Les proves combinen l'enginy, l'habilitat i la concentració.