El Centre Hospitalari tornarà a ser plató en el rodatge d'una pel·lícula

Una novaaterrarà adilluns per rodar a l'interior del. Segons ha explicat l'Ajuntament es tracta del rodatge de part d'unaque es rodarà a l'interior de l'equipament.Tot i així es faran alguna gravació a l'exterior, però com a imatges de recurs,. Per això, de les 10 del matí a les 12 del migdia hi haurà talls de trànsit puntuals i de curta durada a l'avinguda Bases de Manresa, al tram entre la plaça Bages i el carrer Font del Gat.no ha pogut donar a conèixer detalls del rodatge per l'acord de confidencialitat que ha hagut de signar.