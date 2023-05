L'Ateneu Les Bases acull una exposició del pintor hiperrealista Ferran Serra

La Biblioteca de l'deacollirà aquest mes de maig una exposició del pintor hiperrealistacomisariada per alumnat de l'Institut Cal Gravat.Nascut a Manresa l'any 1977, Ferran Serra és un artista que ha heretat la passió pels pinzells del seu oncle matern, el malaguanyat pintor(1957-2009). Com ell, cultiva una pintura d'unque captiva la retina de l'espectador mercès del seu virtuosisme figuratiu. De ben petit ja pintava amb bolígrafs i llapis que tenia a mà i, si bé el gruix de la seva formació ha estat autodidacta, al llarg dels anys ha perfeccionat el seu estil en algunes academies manresanes.Serra Ferrer ha compaginat la seva afició per l'art amb l'activitat esportiva (és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per la Universitat de Barcelona) i la seva professió de bomber. D'aquí que moltes de les seves obres trobin inspiració en aquests àmbits professionals. Dins el gruix de la seva producció, hi destaca el gènere de la, principalment objectes de la seva realitat més immediata (casc de bombers, vehicles, xapes, claus, calçat…), malgrat que també ha realitzati alguns paisatges. El seu estil s'emmarca clarament dins de l', gràcies a un domini virtuós de la tècnica caracteritzat per la minuciositat i el perfeccionisme del traç. Al llarg de la seva trajectòria artística ha anat evolucionat en l'ús de diferents tècniques: primerament, els llapis de colors; seguidament, l'ús de la tècnica de la boligrafia; posteriorment, va tornar als llapis de colors professionals. Darrerament, es dedica principalment a la pintura a l'oli.Al llarg de la seva carrera artística ha realitzat una, entre individuals i col·lectives. La present mostra, titulada Realitats quotidianes, recull una vintena d'obres seves de diferents etapes, cosa que permet apreciar la seva evolució estilística. Bodegons de cireres, xapes i talls de tomàquets, calçat esportiu, una galeria de cascs de bombers, una vespa, uns retrats al bolígraf, una composició d'inspiració ignasiana i una obra inacabada integren un conjunt variat i representatiu de la producció d'aquest inquiet creador manresà.L'exposició s'inaugura aquest divendres 5 de maig, a les 6 de la tarda, i podrà visitar-se a la planta principal de la biblioteca de l'Ateneu Les Bases fins a finals de mes, en horaris de tarda, de dilluns a divendres (15.30h-20.30h), i de matí, els dimarts, dijous i dissabtes (10.30h-13.30h). La mostra ha estat coordinada per, estudiant d'Història de l'Art de l'