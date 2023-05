Mitjans i periodistes de la Catalunya Central organitzen el debat definitiu entre els alcaldables de Manresa

En directe i reemissions per Canal Taronja i Ràdio Manresa

La, Ràdio Manresa-Ser, Canal Taronja TV, Regió7, El Pou de la Gallina i NacióManresa organitzen conjuntament un debat electoral amb la participació de nou dels alcaldables a l'Ajuntament de Manresa.El debat electoral se celebrarà a l'Espai Plana de l'Om el dimecres 17 de maig, a les 7 de la tarda, i és obert al públic en general. Serà moderat per les periodistesde NacióManresa idel Canal Taronja.El debat durarà una hora i mitja i comptarà amb la participació de(ERC),(Junts),(PSC),(Fem Manresa),(Ciutadans),(Impulsem Manresa),(Manresa en Comú),(Partit Popular) i Sergi Perramon (FNC).Al debat, en un, es tractaran temes com les infraestructures i la mobilitat, cultura i esports, serveis socials, immigració o ocupació, entre d'altres. Després d'una primera ronda de preguntes, i per donar un respir, es donarà pas a diversessobre la ciutat en un to més distès, que ens permetran descobrir què en saben els candidats sobre Manresa.El debat es podrà seguir, en directe, a partir de les 19 h a través de. El mateix dia 17 de maig se'n farà una reemissió (22.00 h) i es podrà tornar a veure el dijous 18 de maig (a les 11 h i a les 23h), dissabte 20 de maig (a les 13h i a les 23.30h) i diumenge 21 de maig (9h).També el dissabte 20 de maig es podrà escoltar per Ràdio Manresa (12 h a 13.30 h).