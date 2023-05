Conflicte per l'aigua de la Séquia: només poden regar els hortolans de Manresa i els de pobles veïns no

Malestar entre elsde Santpedor, Sallent, Balsareny i Sant Fruitós de Bages perquè se'ls hade laper regar els seus horts. Sempre ho han pogut fer, però la situació de sequera ha dut laa prohibir-ho per primer cop a la història. I ara només ho poden fer elsun dia a la setmana. Els afectats qualifiquen la mesura de "desproporcionada" i acusen la junta d'actuar "de mala fe". "No ens deixen agafar ni una galleda. És el comportament d'una", subratlla un d'ells,. De la seva banda,, de la Séquia, admet que fins ara han fet els ulls grossos, però ara la prioritat és qui té la concessió. És a dir, Manresa."L'hort és part de la meva vida, hi vinc cada dia. D'aquí menja tota la meva família i se'ns està fent tot malbé per no regar". L'té un hort a, a tocar de la Séquia. Veu passar l'aigua pel canal, però no en pot agafar ni una gota perquè, si ho fa i l'enxampen, s'exposa a una multa. "No és just que jo no pugui perquè estic a Santpedor i, en canvi, els de Manresa sí que poden. Això no és democràtic", lamenta.El que fa ara, per mirar de salvar el poc que encara resisteix, ésque fa servir a casa i portar-la amb garrafes fins a l'hort. "Els de Manresa diuen que la Séquia és seva, però penso que és de tots. Tots hi tenim dret", lamenta.La Séquia és un canal medieval que va des dei abasteix d'aigua part del Bages. Històricament, els regants de Balsareny, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Santpedor i Manresa han agafat aigua per als seus horts. Però des de la Junta de la Séquia asseguren que els únics que tenen la concessió de l'són els de Manresa. "Fins ara s'han fet els, però ara que no hi ha aigua per a tothom la prioritat és Manresa. Si deixem que agafin aigua, no n'arribarà", subratlla Mita Cases, secretària de la junta.De fet, des de la Junta de la Séquia asseguren que els hortolans de Manresa són els que estan censats i paguen per tenir accés a l'aigua. En canvi, els de fora de la capital del Bages només paguen "una sanció" que, segons diuen, és "". Un argument que no convenç els afectats: "Això no justifica aquest tracte desigual i discriminatori. Creiem que tampoc se'ns vol donar l'oportunitat que puguem pagar aquest. S'hauria d'actualitzar, però tampoc ens deixen. Nosaltres estaríem disposats a pagar", lamenta un dels afectats.L'horta de Santpedor ocupa menys de 10 hectàrees. A Manresa, en canvi, la Séquia serveix per regar 800 hectàrees d'horta i més de 1.300 regants. "", subratlla un dels hortolans. De fet, molts no entenen que les restriccions no siguin iguals per a tots, com s'ha fet a d'altres llocs. "Ens dol que els veïns de Manresa, que estan a cinc quilòmetres, puguin fer servir l'aigua i nosaltres no. No és just ni democràtic i s'hauria de repartir per a tots igual", lamentaPer tot plegat, els hortolans de Santpedor han recollit signatures i han fet arribar la queixa a la Junta de la Séquia, que assegura que,, no hi ha res a fer. De fet, subratllen que, quan s'entri en fase d'emergència, la prohibició de reg serà per a tothom, també per als manresans.Aquesta és la primera vegada que es prohibeix l'ús de l'aigua de la Séquia. L'any 2008 també es van haver deper la sequera i es va reduir l'ús, però no es va arribar a prohibir.