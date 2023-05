El Covisa Manresa visita l'Industrias per apurar la possibilitat de tenir el factor pista al «play off»

Elvisitarà aquest dissabte a les 4 de la tarda l'en la darrera jornada de la fase regular, amb la classificació per al play off d'ascens garantida, però sense saber quina serà la seva posició final. L'equip de Santa Coloma de Gramenet, a més, no està salvat matemàticament del descens, i vendrà cara la derrota.Després que l's'assegurés el campionat la passada jornada, el Covisa Manresa es pot quedar a laque ocupa ara, però també podria pujar a la, que li donaria el factor camp en la primera eliminatòria. Perquè els manresans puguin optar a la segona plaça, han de guanyar i que elempati o perdi a la pista del ja descenditSi a final de lliga es mantenen les posicions, la primera eliminatòria del play off d'ascens del Covisa Manresa contra el Cerdanyola seria el dissabte 13 de maig ali el partit de tornada a la població del Vallès el dia 20. Si finalment es campgirés la classificació actual entre els dos equips, s'invertirien els enfrontaments i el Covisa Manresa jugaria el partit de tornada a casa.Per al partit de dissabteno podrà comptar amb el porter Sergio Arriero, que estarà un mínim de dues setmanes de baixa. La resta de l'equip està en bones condicions físiques.