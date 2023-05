Fem Manresa denuncia la «situació cada cop més insostenible amb l'habitatge» a la ciutat

"Els manresans estem vivint una situació cada cop més insostenible amb l'habitatge". Això és el que la candidaturaha denunciat aquesta setmana, penjant a diversos punts de la ciutat cartells on s'exposen dades sobre l', sobre la, eli undedicat a habitatge que assenyalen com a 'clarament insuficient".Fem Manresa posa sobre la taula que elmitjà a la capital del Bages ha assolit els 525,74 euros mensuals, després d'un augment del 14,47% entre el quart trimestre del 2021 i el mateix període del 2022. Creixement, però, que s'afegeix al 41% produït entre el 2016 i el 2021, que va convertir Manresa en la segona ciutat de Catalunya amb un major augment percentual del preu de lloguer, per darrere de Terrassa.Pel que fa ald'habitatge, Manresa també ha assolit posicions destacades al rànquing: Fem Manresa en remarca el creixement d'un 38% entre el primer trimestre del 2018 i el mateix període del 2022, sent la. "Que, mentre els sous es mantenen estancats des de fa anys, accedir a un habitatge sigui cada cop més costós, fa impossible una vida digna", denuncien des de la candidatura. ": va lligat a no poder assumir la resta de despeses bàsiques, obliga a renunciar al dret a la intimitat, provoca problemes de salut física i mental i augmenta la percepció d'inseguretat".I és quan no es pot continuar assumint el cost d'un habitatge que s'arriba a la situació crítica dels. Fem Manresa visibilitza la dada d'1 desnonament cada 3 dies a la ciutat, feta pública per lael 2021 i que inclouria tant les ordres judicials com els coneguts com a "desnonaments invisibles" -quan s'abandona el domicili voluntàriament després que resulti impossible continuar pagant-ne el cost-. "Si ens volem agafar a dades de l'administració, les del partit judicial de Manresa -que inclou el Bages i l'antiga part bagenca del Moianès-, xifren en 3.613 els desnonaments produïts entre el 2013 i el 2021", afegeix Roser Alegre, alcaldable de Fem Manresa. "O, cosa que és el mateix, 1,1 desnonaments diari de mitjana".Des de la candidatura anticapitalista troben "especialment preocupant" que aquestes xifres de desnonaments s'estiguin produint en una ciutat amb, segons dades fetes públiques pel govern municipal el 2021. "Dels pisos buits que tenim a Manresa, almenys 646 es troben en mans de grans propietaris, que en molts casos els han adquirit a preus molts baixos amb l'única finalitat d'especular, esperant que pugi el preu de l'habitatge per revendre'ls o oferir preus de lloguer desbocats", explicaDavant d'aquesta "situació habitacional dramàtica", a Fem Manresa consideren que la primera acció a prendre ésla partida del pressupost municipal destinada a. I és que, entre el 2016 i el 2022, la part del pastís per la regidoria d'Habitatge s'ha mogut entre el 0,92% i l'1,71% del total, pressupostant en 7 anys poc més de 9,2 milions d'euros. 'Però dels 9.287.749,77 euros pressupostats, n'ha quedat per executar més d'un milió i mig, concretament 1.577.944,87 euros", denuncien des de Fem Manresa. "Amb els preus de l'habitatge actuals, és inviable fer polítiques serioses pressupostant una quantitat clarament insuficient que no s'acaba ni executant".Davant de "qui alimenta la por amb elrespecte lesd'habitatges buits mentre es mira de perfil o d'esquena la situació crítica de cada cop més manresanes", Fem Manresa veu urgent un govern municipal que tingui com aa tots els manresans, ampliant el parc d'habitatge públic, expropiant habitatges als grans propietaris, rehabilitant pisos i millorant l'oferta de lloguer social. 'Toca que ens comencem a preocupar pel que necessitem de veritat, que comencem a invertir en els drets de la gent, i no en grans obres faraòniques que no milloraran la vida de la majoria", expressa Roser Alegre.