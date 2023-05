Més de 200 joves de Santpedor participen en un taller innovador de prevenció de drogues

Un total de 256 alumnes de 3r i 4t d'ESO dels centres educatiusdehan participat en un taller de prevenció de drogues alL'objectiu del taller ha estat remoure consciències i reflexionar sobre diverses situacions en que es poden trobar els joves si realitzeni les actituds que això comporta. La proposta, de format innovador, ha estat impulsada pel grup motori ha comptat amb la participació de professionals del CAP, del Jutjat de Pau, de la Policia Local, els col·lectius locals, agents clau de la comunitat i la ciutadania i amb el suport de l'Ajuntament.El taller ha recreat, a través de sis escenes teatralitzades,socialment que els joves es podien trobar si consumeixen drogues: l'agressivitat, malalties associades al consum de drogues, situacions d'alcoholisme de nit, primers auxilis emfatitzant la posició lateral de seguretat, el dol o el fet de ser jutjat.Les valoracions del taller han estat molt positives tant per part de l'alumnat com del professorat, que s'han mostrat sorpresos i molt agraïts pel format i la temàtica. Des de Santpedor fa Salut posen en valor lai la preparació i coordinació entre tots els agents implicats, que fan que la proposta sigui atractiva pels joves i pugui ser més efectiva per a prevenir el consum de drogues entre els joves.