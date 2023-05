El Kursaal acollirà dissabte el concert del «Carmina Burana» de Carl Orff

L'acompanyada delsinterpretarà aquest dissabte, 6 de maig a les 6 de la tarda, a la sala gran delelde, un nou muntatge de gran format que comptarà amb els solistesi la manresana, sota la direcció deCarl Orff va escriure la seva cantata escènica entre 1935 i 1936, en una època en què va donar curs a la seva obsessió per les melodies senzilles i els ritmes primitius. Va trobar el material idoni en una col·lecció de poemes goliards dels segles XI, XII i XIII. Vicis de tot tipus, estridents crítiques socials i religioses i, sobretot, un compromís amb la vida lliure eren els temes que Orff immortalitzà amb una música excitada i sensual alhora: Carmina Burana. Per als qui desconfien del demà, aprofiten l'avui.L'espectacleperò encara en queden algunes que es poden comprar a un preu de 26 euros (22 euros per a majors de 65, menors de 30 anys i carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet