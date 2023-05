Impulsem lamenta que la Taula de Seguretat hagi estat cinc mesos sense reunir-se

celebra que aquest dijous s'hagi tornar a reunir lade la ciutat, però crítica que no s'hagi reunit des del desembre de l'any passat. Malgrat que en l'últim informe l'Ajuntament "presumís d'una reducció del nombre de delictes" en l'any 2022 comparant-lo amb el 2019, la formació considera que aquestes dades "no representen la realitat de la situació a la ciutat, que continua sent delicada, i es demostra cada dia amb actes vandàlics"."Si bé és cert que no s'ha repetit l'de l'estiu i la tardor del 2021, la percepció de molts manresans i manresanes quan passegen pel carrer és encara d'inseguretat", avisen. I aquesta sensació "no necessàriament ha d'anar lligada a violència física, homicidis i assassinats, sinó que també té a veure amb actes delictius com robatoris o accions contra vehicles, com ara ratllar cotxes estacionats, una pràctica que s'està convertint en habitual en alguns punts de la ciutat".És per això que la formació demana que la Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivènciai no deixi passar cinc mesos entre reunió i reunió, i "explori noves fórmules per detectar amb antelació les". L'alcaldable d'Impulsem, Joan Vila, destaca que "farem entendre als nostres habitants i visitants, que Manresa no és una plaça fàcil per a l'establiment de personatges conflictius perquè".Impulsem, seguint "l'exitós model de", impulsarà "unentre els diferents cossos de policia i proposarem fer un equip de treball format per l'Ajuntament, la policia i la judicatura per tal d'exercir". Per a la candidatura, la seguretat "és un dret bàsic que cal preservar si volem ser una ciutat referent en la qualitat de vida de les persones".Per altra banda, reivindiquem que en la Taula de Seguretat no hi hagi vetos d'assistència, com va succeir en la del passat mes de desembre, quan, segons denuncien, "es va prohibir assistir-hi a la, representada per Joan Vila. Aquest veto va ser imposat per l'alcalde, Marc Aloy, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet".