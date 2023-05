La Gira mundial del Ballet Nacional de Cuba farà parada diumenge al Kursaal

Eltornarà aquest diumenge, 7 de maig a les 6 de la tarda, a la sala gran del(on ja va actuar el 2011 amb La Ventafocs i el 2013 amb Coppéllia) per interpretar un programa amb músiques d'El Ballet Nacional de Cuba és una de les companyies de dansa més prestigioses del món. Nascuda el 1948 ambcom a principal fundadora i primeríssima figura, torna al Kursaal en aquesta ocasió sota la direcció de la primera ballarinaLa companyia interpretarà un programa integrat per Love fear loss d'Édith Piaf,(coreografia de), Concerto DSCH de Xostakóvitx (coreografia d'), Tres preludis de Serguei Rachmaninov (coreografia de) i La Setena Simfonia de Beethoven (coreografia d').Lestenen un preu de 38 euros (32 euros per a majors de 65 i 30 euros menors de 30 anys i carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet