El Cinexic tornarà diumenge a Sant Fruitós amb «Jacob, Mimi i els gossos del barri»

Aquest diumenge tornarà ela Sant Fruitós de Bages en el marc del cicleamb la projecció de la pel·lícula Jacob, Mimi i els gossos del barri, a les 12 del migdia alAquesta història d'parla sobre els perills de la gentrificació, a través de la història d'un grup d'amics que ha de salvar la ciutat per evitar que construeixin un gratacel en un parc.Enviu a la ciutat i somia convertir-se en arquitecte com el seu pare. Un dia, el pare, que sempre va atrafegat, ha de marxar per negocis durant uns dies i el noi haurà de passar una setmana sencera amb la seva cosina Mimi i el seu oncle Àguila al barri antic de Riga, Maskachka. Tan bon punt hi arriba, un ric home de negocis comença a excavar el parc central per transformar-lo i edificar-hi nous gratacels. En Jacob i la Mimi decideixen aturar el projecte.La pel·lícula estàa partir de sis anys.Leses poden descarregar gratuïtament fins als deu anys, i per 3 euros a partir d'onze anys, a aquest enllaç . Es pot descarregar material didàctic per treballar la temàtica de la projecció a aquest enllaç