Ampans ha acompanyat 1.856 joves a través del programa de les Noves Oportunitats

Els joves de lesdel Bages disposen des d'aquesta primavera d'un nou equipament, el, l'escola de les noves oportunitats queha posat en marxa a. El que havia estat un taller mecànic de vehicles, acull ara vuit aules per acompanyar els joves d'que hani l'etapa formativa que els correspondria per edat, de forma prematura i sense tenir una ocupació o sortides de futur clares.Els joves que actualment participen al curs en marxa de les Noves Oportunitats (217 joves) han estat els protagonistes de la presentació del FAR, i des de cada aula han presentat els projectes en els que treballen. Ho han fet davant de la visita de l'alcalde de Manresa,, de la directora de Serveis Socials,, de la regidora d'Ocupació,, del coordinador directiu del SOC,, i de la delegada territorial del Govern de la Generalitat,, entre d'altres. També han estat presents els col·laboradors del programa que du a terme Ampans, agents derivadors, empreses i entitats.El programa de les Noves Oportunitats es va iniciar a la Catalunya central el 2015, i ha acompanyat a un, dels quals 378 han tornat als estudis i 423 s'han incorporat al món laboral. És el cas del, que va arribar, amb 17 anys, en pastera a Andalusia, i a través d'un vídeo a les xarxes socials on es presentava el projecte de les Noves Oportunitats, va conèixer el programa d'Ampans i l'endemà s'hi va presentar. A través d'un itinerari formatiu, el seu formador, l'empresari, de, va apostar per ell i treballa de soldador des de fa més de 2 anys. Tots dos han participat en una taula rodona en la que han estat acompanyats de la tècnica del programa,, del responsable de formació,, i de la directora de Serveis Socials del Departament de Drets Socials, Mariona Homs.L'escola el FAR és una aposta d'Ampans per dignificar l'd'aquests joves i on a partir d'ara rebran, al Bages, l'acompanyament professional de cara al seu futur. El director d'Ampans,, ha destacat el caràcter innovador i atrevit del programa impulsat pel, i s'ha dirigit als joves per demanar-los que s'esforcin i s'entrenin, com ho fan els esportistes, pel seu futur. També ha parlat el coordinador directiu del SOC, Josep Duran, que ha posat en valor l'equipament d'Ampans, però més important, ha dit, és el que s'hi fa. "La imaginació ens mou ai aquest programa és fonamental i estem treballant en la creació de nous suports entre el SOC i Ensenyament per consolidar-lo", ha afegit.L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha tancat l'acte ressaltant l'aposta innovadora en l'acompanyament d'aquests joves, que han de disposar d'que incentivin les ganes de preparar-se i seguir endavant.Les Noves Oportunitats és una iniciativa del SOC, finançada peldins el pla de. El programa s'adreça a joves d'entre 16 i 24 anys que no treballen i han abandonat els estudis amb l'objectiu que recuperin les ganes d'aprendre i retornin al sistema educatiu o bé es formin i trobin una feina. Ofereix actuacions integrades d'orientació, formació, acompanyament i intermediació i es caracteritza per oferir als joves itineraris de fins a 2 anys per desenvolupar el seu projecte professional i personal.En col·laboració amb lamitjançant una UTE, Ampans impulsa el Programa de Noves Oportunitats a la Catalunya central amb punts d'actuació al Bages, Solsonès, Berguedà, Anoia, Moianès i La Cerdanya. Des d'aquesta primavera la seu central es troba al FAR, l'escola de Noves Oportunitats, del Bages, al, de Manresa.