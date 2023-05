Cineclub proposa un maig i juny de propostes farcides de somnis i coratge

Detall programació

Una botiga on rondinar

Falcon lake

Riceboy Sleeps

París, Texas

Docs Barcelona

Íñigo

Zimbabue. Entre la democràcia i la dictadura

Clorindo Tesla

Alteritats

“Sense somnis, no hi pot haver coratge. I sense coratge, no hi pot haver acció”(Wim Wenders).es fa seu el pensament del mestre alemany, i per això us convida aquesta primavera a gaudir d'una programació farcida de somnis, coratge… i molt més!serà precisament un dels seus grans protagonistes. Elportarà aun dels seus cims creatius i una de les obres mestres dels anys vuitanta: Paris, Texas. Però aquest no serà l'únic festival barceloní que visitarà Manresa en els propers mesos., un aparador imprescindible del cinema documental actual, seguirà apropant la no ficció més personal i estimulant., un certamen que reivindica el cinema independent nord-americà, regalarà dues pel·lícules canadenques.ha signat amb Falcon Lake una de les òperes primes més fascinants i pertorbadores de l'any.indaga en les seves arrels asiàtiques a Riceboy Sleeps, un sensible retrat familiar.L'espectador també tindrà l'oportunitat de descobrir dues de les propostes més trencadores de l'última edició del, que aplega el cinema d'autor més irreductible. Alteritats () s'erigeix en una aproximació documental al lesbianisme. L'argentí, un franctirador inclassificable, l'ha tornat a petar ambI no es pot perdre Íñigo, una mostra audaç de cinema interior que explora la transformació espiritual d'Ignasi de Loiola. Hi haurà un col·loqui amb el seu director,, i el teòleg04/05/202319.00hAuditori Plana de l'OmEntrada: gratuïtDirecció: Lukasz KowalskiDurada: 81 min Format: DigitalNacionalitat: Polònia / 2022Una emotiva història, plena d'un humor boig i estrany, que mostra com els propietaris d'una casa d'empenyoraments lluiten per sobreviure mentre ajuden aquelles persones més necessitades.Documental del Mes07/05/202318.30hAuditori Plana de l'OmEntrada: 5 eurosDirecció i guió: Charlotte Le BonIntèrprets: Joseph Engel, Sara Montpetit, Monia ChokriDurada: 100 min Format: DigitalNacionalitat: Canadà - França / 2022El Bastien, un jove de París, passa les seves vacances en un bucòlic lloc del Quebec, a la vora d'un llac amb una misteriosa història sobre fantasmes. Allà coneix la Chloé, una adolescent una mica més gran que ell, per la qual se sent atret. Tots dos inicien una amistat plena de complicitats, de silencis, de gestos, de sensualitat, de descobriments, amb la intensitat pròpia de l'adolescència.1 nominació als premis César: millor òpera primaSessió de la Route 66 de l'Americana Film Fest14/05/202318:30hAuditori Plana de l'OmEntrada: 5 eurosDirecció i guió: Anthony ShimIntèrprets: Choi Seung-yoon, Ethan Hwang, Anthony ShimDurada: 117 min Format: DigitalNacionalitat: Canadà / 2022Als anys 90, una mare soltera coreana cria el seu fill petit als suburbis del Canadà, decidida a proporcionar-li una vida millor que la que va deixar enrere. Tanmateix, el sistema intrínsecament racista de la societat occidental complicarà la seva relació amb la seva nova llar.Sessió de la Route 66 de l'Americana Film Fest21/05/202318.30hAuditori Plana de l'OmEntrada: 2 eurosDirecció: Wim WendersGuió: Sam Shepard i L.M. Kit CarsonIntèrprets: Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Dean StockwellDurada: 145 min Format: Blu-rayNacionalitat: Alemanya, França, Regne Unit i EUA / 1984Un home camina errant pel desert sense rumb i sense saber qui és. El seu germà va a trobar-lo per ajudar-lo i intenta que recordi la seva vida quatre anys enrere, quan va abandonar la seva dona i al seu fill. Mentre recupera la memòria, descobreix l'oportunitat de reparar els errors del passat.Palma d'Or a la millor pel·lícula al Festival de Canes1 nominació als Globus d'Or: millor pel·lícula estrangera1 premi BAFTA: millor direcció, i 3 nominacions: millor pel·lícula, guió adaptat i música1 premi Sant Jordi: millor pel·lícula estrangeraCol·laboració amb el BCN Film Fest24/05/202319.00hAuditori Plana de l'OmEntrada: gratuïtSessió del Docs Barcelona que es farà pública a principis de maig al web i xarxes socials de CineClub.25/05/202319.00hAuditori Plana de l'OmEntrada: gratuïtSessió del Docs Barcelona que es farà pública a principis de maig al web i xarxes socials de CineClub.28/05/202318.30hAuditori Plana de l'OmEntrada: 5 eurosDirecció i guió: Imanol RayoIntèrprets: Javier GodinoDurada: 85 min Format: DigitalNacionalitat: Espanya / 2021Col·loqui amb el director Imanol Rayo i el teòleg Xavier MelloniLa conversió d'Ignasi de Loiola se situa a l'estiu/tardor de 1521, fruit d'una llarga convalescència. El primer dia que posa un peu a l'exterior després de la seva recuperació comença també un viatge intern.01/06/202319.00hAuditori Plana de l'OmEntrada: gratuïtDirecció: Camilla NielssonDurada: 115 min Format: DigitalNacionalitat: Dinamarca, Noruega i EUA / 2021Nelson Chamisa vol transformar Zimbàbue. La primera campanya electoral de l'era postMugabe es converteix en un xoc trepidant entre democràcia i dictadura.Documental del Mes04/06/202318.30hAuditori Plana de l'OmEntrada: 5 eurosDirecció i guió: Mariano LlinásIntèrprets: Mariano Llinás, Laura Paredes, Verónica LlinásDurada: 100 min Format: DigitalNacionalitat: Argentina / 2022Amb l'excusa d'un personatge anomenat Clorindo Testa, arquitecte que va ser amic del pare del director Mariano Llinás, ens endinsem en una recerca detectivesca que sembla no tenir fi i que el condueix pels llocs més insospitats. I enmig d'aquest relat frenètic, entre el cinema d'intriga i la recerca autobiogràfica, es troba a si mateix rebuscant entre els racons de la memòria, inesperadament acompanyat per la seva mare i el seu fill, la seva dona i la seva germana (les actrius Laura Paredes i Verónica Llinás).Sessió del Tour D'A11/06/202318.30hAuditori Plana de l'OmEntrada: 5 eurosDirecció i guió: Alba Cros i Nora HaddadDurada: 90 min Format: DigitalNacionalitat: Espanya / 2023Parelles lesbianes de diferents procedències i condicions es presenten davant la càmera per explicar-nos les seves experiències, fer-nos partícips dels seus testimoniatges i construir un gran fresc sobre què significa viure aquesta dissidència en un món on impera la norma heterosexual. Perquè no és un documental clàssic. Al contrari, l'elegància i la depuració de l'estil troba sempre la distància justa per compondre retrats d'extraordinària calidesa, per concebre una pel·lícula que entrecreua històries sense parar i aconsegueix que l'audiència s'hi impliqui amb tota naturalitat. Aquesta òpera prima marca, per fi, la frontera entre un abans i un després en la representació del lesbianisme al cinema català i espanyol.Sessió del Tour D'A