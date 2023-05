Manresa comença la celebració dels 25 anys del títol de lliga ACB

L'any 1998, elva fer història en proclamar-se campió de la. Mai un equip que havia quedat en sisè lloc a la fase regular havia aconseguit proclamar-se campió jugant tres eliminatòries amb el factor pista en contra.van caure l'un darrera l'altre amb un idèntic 1-3. Aquell 4 de juny el, la ciutat de Manresa i tota la comarca del Bages esclataven per un fita que ningú més ha aconseguit.D'això ja en fa 25 anys i des del Bàsquet Manresa es vol recordar aquesta efemèride. Aquesta tarda-vespre han començat els actes de celebració amb una taula rodona moderada pel periodista de Ràdio Manresa. Els diferents convidats s'han repartit en dos grups. El primer el formaven els periodistes, el segon entrenador d'aquell equipi qui n'era president. I els següents a intervenir han estat els jugadors, el preparador físici el massatgista. Rodríguez s'ha quedat també a la segona taula.Durant prop d'una hora i mitja tots han repassat vivències d'aquella temporada però també s'han recordat altres capítols coma l'equip o la participació a la. Anècdotes com les paraules d'un director general delque vaticinava un descens de l'equip manresà, el, els sopars de germanor que feia l'equip un dijous al mes o el fet que la capital del Bages es quedéshan fet gaudir els assistents que hi havia al. Tots els participants han coincidit amb el valor que va tenir aquell títol per l'inesperat que va ser.Tots els jugadors tenen les seves anècdotes i les seves històries particulars. Però dos han estat els més recurrents. Per un cantó,. El pivot nord-americà va jugar totalment lesionat la pràctica totalitat dels play-off. Potser el més fàcil hauria estat esborrar-se de l'equip però va decidir infiltrar-se malgrat el dolor que li va provocar el tractament. L'altre ha estat. Un jugador que va despertar molts dubtes a la pretemporada, que ningú va entendre mai com jugava però que va oferir un excel·lent rendiment. Jones va morir fa un any i mig Els actes seguiran aquest diumenge amb la recepció de l'equip a l'Ajuntament de Manresa, un dia de commemoració, l'edició de productes de marxandatge i unaa Crist Rei.