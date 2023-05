Una alumna de la Joviat guanya el 30è Premi Protagonistes del Demà

Una seixantena d'alumnes de dotze centres de secundària del Bages i el Moianès van viure aquest dimecres una jornada especial. Van participar en el XXX, certamen que organitza elper promoure l'emprenedoria, el treball en equip, els valors humans i la consciència social entre la joventut del territori. La guanyadora va ser, alumna de l'de Manresa, que va mostrat les seves inquietuds relacionades amb els avenços tecnològics i la salut.En el decurs de la jornada, que es va celebrar ade, els participants van prendre part en diferents activitats lúdiques i formatives. Part de les activitats van ser en grup, fet que va fomentar les coneixences, la companyonia, el debat sobre diverses qüestions i els aprenentatges.En paral·lel, hi va haver diferents ponències, emmarcades en la temàtica que impulsa enguany el Rotary, que inclou innovació, tecnologia i salut., cofundadora i directora del centre de recerca GoodGut, una biotecnològica que es dedica a la investigació i el desenvolupament de proves diagnòstiques per a malalties digestives, va oferir la ponència Emprenedoria científica, l'impuls per canviar el món. També va intervenir, periodista i escriptor que va guanyar el Premi Protagonistes del Demà l'any 2000, que va parlar de la seva experiència professional en el món del periodisme i també com a autor de llibres i director de documentals. A banda, hi va haver una activitat de, una via per desenvolupar el lideratge, a càrrec deDesprés de realitzar diferents proves de perícia, orientació i valors, cada un dels grups va escollir un representant. El veredicte es va donar a conèixer al final de la jornada després que els vuit finalistes fessin una exposició oral per defensar el seu lideratge. El jurat va estar format per representants del Rotary Club Manresa-Bages, Les Comes i, entitat que col·labora en l'esdeveniment. El premi consisteix en una estada a unEl premi Protagonistes del Demà, el reconeixement Rotary a la joventut del Bages, va néixer l'any 1991 de la mà de l'entitat manresana amb l'objectiu de donar a conèixer l'i els valors humans dels més joves. Des d'aleshores, ha tingut una trajectòria creixent i s'ha consolidat com un dels premis amb més prestigi de la comarca. De fet, ha estat un guardó que ha generat tant interès en el sí del Rotary que l'entitat l'ha exportat a la resta de l'estat.