El carrer Guimerà s'engalana de colors per rebre el mes de maig

Un any més, eldes'ha engalanat de color per rebre el mes de maig. El passat mes de març, des de l'va posar-se en contacte amb l'per implicar els veïns del carrer perquè exposessin flors fetes de tul als balcons.L'Associació de Veïns va distribuir un cartell a tots els edificis del carrer Guimerà, per conèixer quants balcons voldrien col·laborar exposant una. Els comerciants van fer un vídeo explicant pas a pas com calia fer les flors. Finalment, el voluntariat de l'Associació de Veïns, juntament amb els comerciants, van encarregar-se de l'elaboració de les flors de tuls de colors. En total s'han elaborat, de manera totalment artesanal, 350 flors fetes amb tuls de colors.A dia d'avui el resultat de les decoracions ja està instal·lat amb roses fetes amb tuls de colors alsdels comerços associats, amb decoracions de gran vistositat a lesde grans dimensions del carrer (on també hi hem posat el rètol i amb la decoració de més de 50