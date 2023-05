L'ExpoBages farà una aposta ferma per la tecnologia i la innovació amb un gran espai a Sant Domènec

L'ExpoBages arriba als 120 estands i fa el ple

Un programa ple d'activitats que complementen la fira

La 41 edició de l'ExpoBages , que se celebrarà al centre deels dies 19, 20 i 21 de maig, farà enguany una aposta ferma i decidida peramb un gran espai a la plaça Sant Domènec -el- que acollirà activitat de tot tipus per apropar la tecnologia a empreses, professionals, famílies i a persones que busquen feina o que volen millorar la que tenen. Així s'ha destacat aquest dijous en la presentació oficial de la fira, que ha comptat amb l'alcalde de Manresa,; la delegada del Govern a la Catalunya Central,; el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat,; la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement,, iBascompte, en representació de la comissió organitzadora. També hi ha assistit, regidora d'Ocupació de Cardona, municipi convidat d'enguany.Tal com s'ha detallat, el TecnoBages és una proposta que ja es va dur a terme l'any passat i que en aquesta ocasió creixerà en metres quadrats -n'ocuparà 445- id'empreses, institucions i activitats, amb més d'una trentena. Estrenarà també un disseny nou, amb carpes geodèsiques (cúpules esfèriques) que conformaran un ambient més innovador i que permetran duplicar les activitats simultànies i crear quatre espais diferenciats: l'Explora, el Descobreix, l'Experimenta i el de Vol.El TecnoBages obrirà les seves portes a la plaça Sant Domènec el dijous 18 de maig amb la xerrada El lideratge femení en la indústria del Bages, amb, que anirà seguida d'altres activitats i tallers que fins divendres 19 de maig estaran encarats a la formació i a l'ampliació de coneixements -amb temes com les, l'estratègia digital o la intel·ligència artificial- i que durant el cap de setmana de fira (20 i 21 de maig) tindran un toc més lúdic i s'enfocaran a un públic familiar, amb propostes de realitat virtual, simuladors de conducció, vols de drons, un escape room, instruments electrònics o un planetari, entre altres.A banda, i de manera prèvia, es faran dues activitats extres emmarcades en el TecnoBages: un(el dia 13 a la Biblioteca del Casino) i un(el dia 16 a ProTreball).Pel que fa l'ExpoBages, en aquesta edició tindrà 1.713 metres quadrats d'estands, als quals cal sumar-hi l'espai d', que enguany ocuparà la prolongació del carrer Guimerà, part del segon tram del Passeig Pere III i plaça Espanya i part del tercer tram del Passeig. En total, finalment, hi haurà, un número que ha crescut en els darrers dies per la demanda que hi ha hagut de darrera hora, i que s'ha pogut atendre realitzant una redistribució dels espais. Els estands estaran repartits entre el primer tram del passeig Pere III, la plaça Crist Rei, part del segon tram del Passeig, la plaça Espanya i la Plana de l'Om.El tret de sortida de la fira es donarà el dissabte 20 de maig a les 12 del migdia a la plaça Sant Domènec, on es farà l'entrega del ja tradicional premi, que reconeix la feina de projecció de la ciutat de Manresa d'un individu, empresa o entitat. Es donarà a conèixer en els propers dies.L'ExpoBages es complementarà amb un programa d'activitats paral·leles per a diferents públics i que és possible gràcies a la implicació d'entitats, institucions i associacions de la ciutat. Entre altres, destaquen els tallers i manualitats per a infants, els karts elèctrics o les ballades de gegants., el municipi convidat, també oferirà activitat i compartirà amb el públic de la fira el sainet familiar El Misteri del Castell.La fira ExpoBages està organitzada per l'Ajuntament de Manresa i lai compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Manresa. Pel que fa al TecnoBages compta també amb el suport de PIMEC, UPC, UManresa, TicBages, la Biblioteca del Casino, el Museu de Geologia Valentí Masachs, Eurecat i el Gremi d'Instal·ladors d'Electricitat, Fontaneria i Comunicacions del Bages, Berguedà i Moianès.