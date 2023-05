UManresa i CAE col·laboraran en àmbits com la formació i la Càtedra de Lideratge

Més àmbits de col·laboració

- Fundació Universitària del Bages i, Formació i Serveis Socioculturals, han signat un conveni de col·laboració que defineix i estableix els àmbits en els quals es proposen treballar de forma conjunta. L'acord signat pel director general de la Fundació Universitària del Bages,, i pel director del CAE,, endreça i ordena les col·laboracions prèvies que s'havien establert de manera informal entre la Universitat i l'entitat, bàsicament en l'àmbit dels estudis d'Educació Infantil, tant de mestre com de tècnic superior, però també en estades de pràctiques formatives. L'acord té un any de durada i es renovarà automàticament en períodes anuals.La signatura de l'acord permet ampliar els àmbits de col·laboració en els quals la Universitat i el CAE havien treballat fins ara. Així, estableix que podran impulsar conjuntament l'organització d'aper a la primera infància o cedir-se mútuament materials i recursos educatius. També fa referència a la col·laboració en el marc de les respectives ofertes formatives i preveu que tant el CAE com la Universitat puguin acollir persones en estades dede manera recíproca.El conveni estableix alhora que estudiantat d'UManresa pugui participar, a través del CAE, en programes d'aprenentatge servei, una metodologia de formació que s'utilitza en estudis tant de l'àmbit de la Salut com d'Empresa d'UManresa. Finalment, l'acord contempla que el CAE pugui col·laborar amb UManresa en el marc de la novade la Universitat.