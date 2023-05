Afectacions de trànsit pel pas per Manresa de la tercera edició de la cursa ciclista del Timbaler

C-37z: Accés a Manresa pel Barri del Xup

Pont de Sant Francesc

Passeig del Riu

Plaça Mil·lenari

Carretera de Sant Joan (Zona Esportiva El Congost)

Camí de Rajadell

Camí de Castellfollit del Boix

Barri del Xup

C-37z: sortida de Manresa direcció Sant Salvador de Guardiola

L'Ajuntament deha comunicat que, el pròxim dissabte de les 9.25 h a les 9.45 h (categories Fèmina, M50 i M60) i de les 12.25 h a les 12.45 h (M30 i M40), amb motiu de la III, Campionat de Catalunya Màster Ciclisme en Ruta, que organitza el, es faran talls de trànsit dinàmics en el següent recorregut:Aquesta tercera edició repetirà el mateix format de l'any passat, amb dues curses en línia per a totes les categories Màster i fèmines. Els corredors màster 30 i 40 hauran de cobrir un recorregut de 87 quilòmetres, mentre que en categories màster 50, 60 i fèmines quedarà reduït a 65 quilòmetres.El recorregut, dels més durs i selectius de la Copa Catalana Màster, tornarà a transcórrer per les carreteres dels voltants de la, travessant les localitats de Manresa, Marganell, Castellbell i el Vilar, Monistrol i Collbató per fer l'arribada al Bruc, lloc de sortida i meta de les proves.