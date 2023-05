La Cambra de Manresa acompanya sis empreses catalanes a obrir mercat al Japó

Properes destinacions: Mèxic i Brasil

Laha acompanyat sis empreses catalanes a obrir mercat al, en la que ha estat la primera de les missions empresarials que farà aquest any. Es tracta de cinc empreses del sector agroalimentari, una de les quals de la comarca del Bages. La sisena pertany al sector de la cosmètica. L'acció va comptar amb el suport de la Cambra de Comerç d'Espanya a Tòquio. També es va fer una trobada amb la directora de l'oficina d'Acció al Japó,Durant el viatge, les empreses participants han mantingut una trentena llarga de contactes amb potencials clients o socis al país, i la resposta ha estat molt positiva, ja que elshan mostrat molt interès pels productes catalans.Del 22 al 26 de maig tindrà lloc la missió empresarial a, organitzada conjuntament amb l'oficina d'Acció a Mèxic. Es tracta d'una missió multisectorial, on hi participaran vuit empreses catalanes vinculades al sector agroalimentari, l'industrial, la dermo-cosmètica i el retail.La darrera missió de l'any tindrà com a destinació el Brasil i es farà del 18 al 22 de setembre del 2023 i compta amb la col·laboració de l'oficina d'Acció a. oportunitat per a les empreses catalanes, que es veuran beneficiades per aquest tractat. La missió, tot i ser multisectorial, vol orientar-se a empreses del sector TIC d'àmbits com l'Internet de les Coses o la ciberseguretat, degut a les bones oportunitats de negoci que ofereixen els mercats brasilers en aquest àmbit.