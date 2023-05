S'inicia una nova tanda de treballs de substitució de rajoles al Passeig i a carrers del Centre Històric

Un any més, l'ha començat treballs de substitució de rajoles en mal estat a diversos punts deli a carrers adjacents així com a carrers delLa primera actuació, que té una durada de quinze dies, s'està executant als laterals del primer tram del Passeig, entre la Muralla i el carrer Guimerà. Seguidament, durant un mes, es faran els treballs deals carrers del Centre Històric següents: Nou, Sant Tomàs, Urgell, Barreres, Carme i plaça Clavé. En total, es preveu la substitució d'uns 120 m2 de peces malmeses.La majoria desón a causa del trànsit de vehicles pesants que fan tasques de càrrega i descàrrega per establiments que hi ha en aquests punts cèntrics de la ciutat. El resultat són rajoles trencades, que es mouen i es troben a diferents nivells que, en alguns sectors, a mesura que es camina incòmodament sobre elles van fent soroll perquè estan despreses. Aquesta situació provoca molèsties als vianants que caminen sobre un ferm inestable i sorollós.