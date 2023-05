El teatre Conservatori acollirà divendres la producció de la Sala Flyhard «La pell fina»

Elacollirà aquest divendres, 5 de maig a les 8 del vespre, l'obra La pell fina una producció de la, que ja té les entrades exhaurides. El muntatge, creat i dirigit per, l'interpreten Ángela Cervantes, Pau Roca, Francesc Ferrer i Laura Pau. Amb molt humor, la comèdia parla de dir la veritat, de tot allò que no estem preparats per dir ni per rebre.A La pell fina, el Nacho i la Miranda, una jove parella de Barcelona, visiten uns amics que acaben de ser pares per conèixer el petit Jan. Tot sembla anar bé fins que el Nacho deixa anar, sense donar-li gaire importància, que el bebè de l'Eloi i la Sònia... és molt lleig. A partir d'aquí, i tot i que els recents estrenats pares intenten treure ferro a l'assumpte, l'ambient s'enrareix i comencen a sortir a la llum algunes altres veritats que fins ara cadascú guardava.Dir la veritat està molt bé, però... què passa? Cal dir-la? La pell fina reflexiona, en clau d'humor, sobre la manera que tenim de tractar- nos. Ens cuidem prou els uns als altres? Temes com la maternitat, el talent o les relacions de parella posen de manifest que tenir cura dels altres segueix sent una assignatura pendent.