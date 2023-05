Que 2.000 aficionats tenyeixin el Congost de vermell: el propòsit del CE Manresa per a un partit clau

Aconseguir que 2.000 aficionats tenyeixin la grada de vermell

Foto de família de diversos jugadors i jugadores del futbol base del CE Manresa acompanyats de les estrelles del primer equip Foto: AFT

Francesc Sòria i Ruth Guerrero durant la roda de premsa de presentació de la Festa del Futbol Base Foto: AFT

Aquest diumenge, 7 de maig, elviurà el que probablement serà elde la temporada. El que hi ha en joc no és poca cosa: després de la victòria al camp de l'Espanyol B , els deestan més a prop que mai de classificar-se per disputar la, unamai abans assolida pels bagencs. Davant la transcendència de tot plegat, l'equip directiu del club ha decidit convertir el matx de diumenge en un granque no només que no només posarà en el punt de mira els anhelats, sinó que també donarà protagonisme a una part cabdal de l'entitat esportiva manresana: els jugadors i jugadores delI com ho farà? Doncs en el marc de l'anomenada, una jornada que la junta encapçalada perja feia temps que tenia al cap de celebrar: "Des que vam entrar, i a causa de la, encara no havíem tingut l'oportunitat d'agraïr com es mereix tot l'esforç i implicació de l'del club; el suport i la confiança de lesque decideixen apuntar els seus fills, i l'dels jugadors de totes les categories", explicava Guerrero.En aquest sentit, i tenint en compte que el partit dels del primer equip s'iniciarà a les dotze del migdia, des de, l'estadi delja començarà a escalfar motors amb la celebració d'aquesta Festa del Futbol Base que comptarà amb la participació deque, amb laposada, desfilaran per la gespa del seu camp predilecte acompanyats d'unque s'encarregarà d'enregistrar, gràficament i audiovisual, tota la jornada. Tot plegat, maridat amb una bona tassa dei amb una colla deque diverses empreses col·laboradores han cedit al club."Ha de ser un", somreia, tot emfatitzant en el "paper clau" de l'en un moment tant important com aquest: "Al primer equip li queden dos: el primer el juguen a casa, i necessiten tot el caliu del món". Recordem que el rival al qual s'hauran d'enfrontar els de Costa és el, que el passat 30 d'abril es va proclamardel grup 3 de la Segona RFEF, un títol que va certificar el seua Primera RFEF de cara a la propera temporada. "Estem parlant d'un equip que només ha perdut un partit en tota la lliga, i tot i que no podem ser ingenus perquè segur que costarà vèncer-los, l'hi és tota", apuntava, portaveu del club de la capital del Bages.Davant d'una jornada tan determinant, doncs, el CE Manresa s'ha proposat aconseguira les graderies del Congost. Sota els hashtags, el club ja fa uns quants dies que va fent xup-xup a lesper animar la gent de comarca i rodalies a no fallar en aquesta cita que podria marcar un abans i un després en la història dels blanc-i-vermells. ", i ara la necessitem més que mai", destacava Guerrero.Arribar alsno és una fita descabellada. De fet, ja van assolir-la un cop (i sobradament!), coincidint amb elel mes de novembre passat. Pel que fa a la mitjana d'assistents habituals al Congost un dia de matx, és d'. En el cas d'aquest diumenge, com que prèviament hi haurà hagut la Festa del Futbol Base, és molt probable que la xifra d'espectadors augmenti exponencialment, sobretot si es té en compte que el club ha decidit quePel que fa a la resta d'aficionats, el preu d'una localitat a tribuna serà de. A banda, tots els acompanyants dels socis del club tindran una l'hora de comprar les entrades, que es vendran el mateix diumenge. Preveient que l'afluència de públic serà més nombrosa del que és habitual, des del club demanen a l'afició que sigui: "El pàrquing s'omple de seguida i, els que vagin tard, hauran deal del Nou Congost o més enllà i tot", alerten.El partit contra el CD Teruel arrencarà amb una prèvia amenitzada per l'speaker del Baxi Manresai amb un passadís que els locals faran alsaragonesos.