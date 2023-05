Pedro Martínez lamenta no haver aguantat el ritme final de l'Unicaja Màlaga

Ibon Navarro considera clau l'encert exterior a la part final

estava resignat a la sala premsa després d'una nova derrota del seu equip . Tot i fer força coses bé, el tècnic delno podia estar satisfet després de perdre. "Hem estat bé molts minuts. Bé en el rebot i ens hem passat bé la pilota. Però no ha estat suficient", ha valorat Martínez que ha admès que a la segona part "no hem pogut aguantar el seu ritme". Els triples que l'ha anotat al tram final han estat "impossibles de contrarestar".Després d'una nova desfeta, el partit contra eladquireix molta importància bàsicament perquè "és el següent i hem de millorar".Martínez ha tingut un record per a l'entrenadorque va morir fa un temps. L'entrenador del Baxi Manresa hi tenia bona relació i ha volgut tenir-lo present.El tècnic local,, ha destacat el bon bàsquet i les dificultats que ha posat el Baxi Manresa al seu equip. "Fins al tercer quart no hem sabut interpretar el seu joc", ha valorat Navarro. L'encert exterior al tram final, amb set triples en nou intents al darrer quart, ha estat el principal pilar que ha deixat la victòria al Martín Carpena.