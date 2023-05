El Baxi Manresa haurà de seguir patint (97‑88)

Elhaurà de seguir patint en els tres partits que li queden per acabar la temporada. Tot i fer un bon partit contra l'els bagencs han perdut un partit que han dominat força estona. Però una neta superioritat dels locals als darrers sis minuts ha decantat la balança a favor dels andalusos. L'equip manresà no abaixat mai els braços i ha pogut somiar molta estona. La qualitat d'un equip que lluita per ser cap de sèrie ha decidit al tram final.han estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. Per part de l'Unicaja Màlaga ho han estat Kendrick Perry, Jonathan Barreiro, Melvim Ejin, Tyler Kalinoski i Yankuba Sima. Els dos equips han començat tutejant-se. Harding estava molt participatiu. El nord-americà , treia personals als seus defensors i es mostrava inspirat de cara a cistella (4-7, minut 3). No estava sol. Pérez també era capaç de sumar bones accions i Waczynski demostrava tenir ben preses les mides alen anotar el seu primer triple. Els bagencs han assolit set punts al seu favor (8-15, minut 5). Quedava clar que l'Unicaja Màlaga reaccionaria. Els andalusos han anat retallant distàncies fins que Dylan Osetkowski ha empatat a 19. Després Tyson Carter avançava el seu equip. Però Harding ha arrodonit el seu gran primer quart per sumar el seu desè punt i deixar els bagencs al capdavant (21-22, minut 10).Els dehan trobat el seu joc interior. Geben i Robinson han aconseguit els seus primers punts. I quan el Baxi Manresa no podia entrar dins trobava Harding a l'exterior (23-29, minut 12). David Kravish feia bona aquella llei no escrita que diu que un jugador fa un gran partit contra el seu exequip. El nord-americà aguantava els malaguenys dins uns marges raonables.aprofitava els minuts extres que tenia per la no convocatòria dei es dedicava a repartir assistències. El mataroní ha demostrat una gran visió de joc. Una antiesportiva de Juan Pablo Vaulet sobre Mario Saint-Superi podia haver canviat el signe de la primera part però l'Unicaja Màlaga no ho aprofitat. El jove jugador ha errat els dos tirs lliures i, a més, el seu equip ha perdut la pilota en no poder treure de banda en cinc segons. En canvi,sí que estava encertat. El senegalès s'ha mostrat segur en els quatre tirs lliures que ha llançat i després ha assistit Geben (37-43, descans).La segona part ha començat amb intercanvi de cistelles. Al ser el Baxi Manresa el primer en anotar ha aconseguit un màxim avantatge de vuit punts. Novament, els locals han trobat un home que els mantingués dins el partit. Aquest cop, Dylan Osetkowski. Set punts de l'alemany situaven el 48-49 (minut 24). Quatre punts seguits dels bagencs els hi donaven aire. Una segona antiesportiva, aquest cop de Harding, sí que era aprofitada per l'Unicaja Màlaga. Els d'han igualat a 53. L'empat ha estat la tònica durant les següents jugades. Aquesta dinàmica l'ha sabut gestionar millor el quadre local. El 65-62 ho deixava tot obert de cara als darrers deu minuts.Els manresans no es resignaven i volien lluitar per una victòria que és una necessitat. Sorprenentment, l'ambient ha pujat de temperatura.rebudes per l'equip local permetien al Baxi Manresa empatar a 70. Després, Pérez tornava a avançar el seu equip (70-72, minut 33). L'avantatge no ha durat massa. Vuit punts seguits de l'Unicaja Màlaga significaven el moment més complicat del partit per al Baxi Manresa. Pedro Martínez demanava temps mort. Poc a poc, les distàncies s'anaven ampliant. Bàsicament, per la poca continuïtat en atac dels jugadors bagencs. I quan lligaven dues bones jugades que els permetien tornar a creure l'Unicaja sempre trobava algú. Perry ha fet un mal immens. Dos triples del nord-americà han estat definitoris. 97-88 per afegir patiment en aquest tram final de temporada.Incidències: Carlos Peruga, Joaquín García González i Ilyan González han arbitrat el partit. Frankie Ferrari ha estat el jugador descartat del Baxi Manresa.ha estat ovacionat per qui va ser durant cinc temporades la seva afició.