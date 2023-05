«Grease, el musical» arribarà al Kursaal en set funcions del 9 al 12 de novembre

Després de la bona acollida de La Jaula de las locas –el primer gran musical postpandèmia al-, que va passar pel teatre del 19 al 22 de gener d'aquest any en sis funcions amb les entrades exhaurides, aquesta tardor tornen els musicals a la sala gran del Kursaal. Del 9 al 12 de novembre, i en set funcions, pujarà a l'escenari una nova producció de Grease, deu anys després de la producció que va acollir el Kursaal el 2013 i que va batre, amb 5.100 espectadors.Les entrades per veure Grease, el musical al Kursaal dees posaran a la venda a partir d'aquest dijous a les 11 del matí a taquilles i per internet . La sessió d'estrena serà dijous 9 a les 7 de la tarda i les entrades costaran un preu únic de 39 euros, el mateix preu que la sessió de divendres a 2/4 de 6 de la tarda. Les funcions de divendres a les 9 del vespre, dissabte a 2/4 de 6 de la tarda i a les 9 del vespre, i diumenge a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda tindran preus amb descompte. L'entrada serà a 55 euros (49 euros amb el Carnet Galliner, majors de 65 anys i menors de 30. Per als menors de 16 anys el preu serà de 39 euros).Aquesta nova producció de Grease, el musical, que es va estrenar alde Madrid l'octubre de 2021, farà unaque començarà a Bilbao i passarà per Valladolid, Salamanca, Pamplona, Zaragoza, Córdoba, Alicante, abans d'arribar a Manresa. Després continuarà a Mallorca, Múrcia, Vigo, Sevilla, València, Jerez, Santander i acabarà a Gijon.Grease és un dels clàssics indiscutibles del gènere musical. Situat a finals dels anys 50 a l', narra la història d'un grup d'estudiants de classe obrera que navega per conflictes atemporals, com ara les complexitats de la pressió de grup, els valors personals, l'amistat, l'amor, el rebombori emocional de l'adolescència i la consciència de classe, cosa que el converteix en el musical.Des de la seva estrena l'any 1972, passant per la pel·lícula icònica amb, el secret d'aquest musical de brillantina i rock'n'roll no resideix només en la seva mítica partitura i en les seves coreografies enlluernadores. El que ha fet que perduri al llarg de generacions és la seva autenticitat, el seu retrat -de vegades dur, però sempre proper- d'un grup d'adolescents enfrontats a les emocions més bàsiques i als conflictes més elementals de tota persona jove.