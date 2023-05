Sant Fruitós viurà dissabte una matinal de Comerç al carrer

El proper dissabte, l', amb el suport de l'Ajuntament, portarà a terme la cinquena edició del. La jornada està prevista durant tot el matí, a partir de les 10 i fins a 2/4 de 2 al migdia.Els establiments adherits a l'Associació de Comerciantssortiran al carrer amb parades per exposar els millors productes, des de calçat, moda, flors o alimentació, així com serveis. Es podrà gaudir únicament aquest dia demolt especials, i també hi haurà sorpreses a l'eix comercial.L'objectiu de la matinal és dinamitzar i donar visibilitat als establiments del poble, en un format divertit, i al carrer, i amb la Xaranga Màgic de sallent que oferirà música en directe per amenitzar aquest matí.