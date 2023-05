Sant Fruitós de Bages impulsa la segona edició de Dones de Vi

El sector dede Catalunya ha estat tradicionalment masculí i masculinitzat en moltes de les seves vessants, i continua sent així malgrat que hi hagi cada cop més dones amb responsabilitat a la vinya, al celler, pensant els cupatges amb què elaboraran els seus vins, gestionant vendes i enviaments o divulgant les bondats de productes, marques i valors que defineixen un o altre projecte vitivinícola.Incrementar aquesta visibilitat és encara una assignatura pendent en molts espais i és per aquest motiu que a, des del, es vol donar continuïtat a una jornada que es va impulsar l'any passat i que precisament gira entorn de lesLa segona edició d'aquest esdeveniment tindrà lloc aquest dissabte 6 de maig a Sant Fruitós de Bages i farà de nou d'altaveu de pageses, enòlogues, sommeliers, distribuïdores i comunicadores d'arreu de Catalunya.que a través de la conversa podran compartir reflexions i experiències entorn al vi, que farà de fil conductor i que convidarà a debatre temes com la pagesia, el relleu generacional, la conservació del paisatge i l'emergència climàtica. També sobre laque viu el país, els vins de mínima intervenció i els nous perfils de vins i consumidors o el valor de la comunicació i l'enoturisme, a més a més de la criança i la conciliació familiar.L'acte serà conduït per la periodista i sommelier, acompanyada per la sommelier, qui dirigirà el tast de vins, i la periodista i directora de Vadevi.cat,, qui farà el tancament de la jornada.A l'àgora s'hi trobaran les veus de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya,, dede vins El Cep (DO Penedès), dedel celler Molí de Rué (DO Tarragona), dedel Portal de Montsant i Abadia de Poblet (DO Montsant), dedel celler Entre vinyes (DO Tarragona), dedel celler Pere Guardiola (DO Empordà), de, periodista i sommelier, i d', historiadora i directora del Centre d'interpretació La Malvasia de Sitges.Totes elles són les dones de vi que a partir de les sis de la tarda, a l'exterior del Museu de la memòria de la vinya i el vi, compartiran una sobretaula amb els i les assistents a la trobada acompanyats d'un tast de vins de la