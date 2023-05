Castellbell i el Vilar s'agermana amb el municipi andalús d'Ibros

s'ha agermanat amb el municipi andalús d', a, aquest primer de maig. Una delegació del consistori, encapçalada per l'alcaldessa,, la regidora de Cultura,, i el regidor de Junts,, ha visitat el poble d'Ibros que durant els anys 60 del segle passat va ser punt d'origen de moltes famílies que van venir a buscar una oportunitat i emprendre un nou projecte de vida a través de la feina que oferien lesde Castellbell i el Vilar. Els veïns d'Ibros van treballar a, en un primer moment, i després aEn el marc d'aquesta iniciativa, la comitiva de Castellbell i el Vilar ha estat rebuda per l'alcalde d'Ibros,, i una àmplia representació del consistori andalús. L'alcaldessa, Montserrat Badia, ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament. A la tarda, s'ha celebrat l'acte d'homenatge i l'agermanament entre els dos pobles en què Badia ha tingut unes paraules de record i agraïment per a "tots aquells veïns i veïnes d'Ibros que van ajudar a tirar endavant el nostre municipi".L'acte d'agermanament entre els dos municipis d'aquest dilluns ha culminat la visita que l'alcalde d'Ibros va fer a Castellbell i el Vilar en el marc de la festa major de l'any passat