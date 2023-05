Es convoquen els Lacetània 2023, que incorporen el nou premi Maria Matilde Almendros de teatre amateur

Els tretze guardons d'aquest any

Premi Antoni Esteve per a estudis sobre la Catalunya Central

Premi Beca de Recerca Pare Ignasi Puig i Simon

Premi Berenguer de Montagut per a estudis sobre la Seu de Manresa

Premi Consell Comarcal del Bages a la cultura popular i tradicional

Premi El Galliner de textos teatrals

Premi Empremta

Premi Josep Maria Aloy de Narrativa Jove

Premi a la Projecció artística – Il·lustració

Premi Plácido a la producció cinematogràfica

Premi Litel de Música

Premi Maria Matilde Almendros Carcasona al teatre amateur

Premi Regió7 de Comunicació

Premi Revista Dovella per a treballs de recerca per a joves

Elsincorporen aquest any el nou guardó, en reconeixement a la tasca realitzada per persones, en actiu o no, vinculades alo bé a col·lectius teatrals actuals, convocat perD'altra banda, es fa un nou enfocament del, que es converteix en una beca de recerca, i el premi Bages de Narrativa Jove passa a nomenar-sei el dota FUB-UManresa.La gala de lliurament de premis tornarà alde Manresa, després d'haver-se celebrat a la Fàbrica Vella de Sallent. Recordem que des de l'any passat la gala es fa alternativament a Manresa i a una altra població de la comarca.Els Premis Lacetània de les Arts i la Cultura són convocats per l'Ajuntament de Manresa, Amics de la Seu, Centre d'Estudis del Bages, Cercle Artístic de Manresa, Consell Comarcal del Bages, El Galliner, Lítel.cat, Òmnium Bages-Moianès, Ràdio Manresa. Regió7. Hi col·laboren: Cots i Claret, Família Esteve, FUB-UManresa i Regió7, sota la coordicació d'El termini per al lliurament de propostes acaba el dia 16 d'octubre de 2023 (vegeu les bases detallades dels tretze premis a www.premislacetania.info ).A un treball de recerca o de divulgació en qualsevol camp emmarcat en la Catalunya Central. Dotat amb 1.500 euros (impostos inclosos) per la família Esteve. Convocat pel Centre d'Estudis del Bages i Òmnium Bages-Moianès.Beca de Recerca convocada per l'Ajuntament de Manresa i dotada amb 3.000 euros (impostos inclosos) per a un projecte de recerca o divulgació que enforteixi el relat turístic i divulgatiu sobre el llegat de l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat en el sentit més ampli possible.A treballs de recerca o de divulgació sobre art, música, religió o valors culturals emmarcats en l'àmbit de la basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa. Convocat pels Amics de la Seu i dotat amb 1.000 euros (impostos inclosos) per Cots i Claret.A iniciatives dutes a terme en el darrer any i mig per entitats o associacions de la comarca. Convocat i dotat pel Consell Comarcal del Bages amb 1.500 euros.A una obra de teatre. Convocat per l'Associació Cultural El Galliner, de Manresa. El premi consistirà en la lectura dramatitzada de l'obra o una residència tècnica de dos dies per fer una funció al Kursaal, d'acord amb el que s'especifica en les bases detallades.En reconeixement a una iniciativa de país personal o col·lectiva que hagi destacat en els darrers temps, des de les comarques del Bages i el Moianès, en el desenvolupament cultural, artístic o social del país. Convocat per Òmnium Bages-Moianès.Adreçat a joves escriptors entre 16 i 20 anys. Dotat amb 500 euros i la publicació al diari Regió7, el primer premi, i amb 200 euros, el treball finalista. Convocat per Òmnium Bages-Moianès, amb el patrocini de la Fundació Universitària del Bages·UManresa i la col·laboració de Regió7.Convocat pel Cercle Artístic de Manresa per distingir un/a artista en il·lustració de la Catalunya Central, de qui es valorarà l'obra i la projecció al llarg del temps amb una exposició l'any següent a l'Espai 7, de Manresa, i, si ho desitja, altres exposicions a l'Espai d'Art del Cercle i a l'Espai Òmnium.A una iniciativa de producció cinematogràfica, relacionada amb la comarca del Bages per la vinculació que hi pugui tenir (equip tècnic, artístic, producció, temàtica, localització). Convocat i dotat per Cineclub Manresa amb 300 euros, un abonament de l'any 2024 i l'exhibició del treball dins la temporada en curs de Cineclub Manresa.A una composició musical inèdita, tant la lletra com la instrumentació, i íntegrament en català. Convocat per Litel.cat. El premi consistirà en la producció, enregistrament, mescla i masterització del tema a l'estudi Litel.cat.Convocat per Ràdio Manresa i El Galliner, en record de qui ha estat l'actriu manresana més significada de l'escena catalana de l'últim segle, en reconeixement a la tasca realitzada per persones, en actiu o no, vinculades al teatre amateur, o bé a col·lectius teatrals actuals, dins l'àmbit territorial de les comarques del Bages i el Moianès.A iniciatives informatives en qualsevol mitjà de comunicació social, sobre temes de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès, la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Baix Llobregat Nord. Convocat pel diari Regió7 i dotat amb 300 euros (impostos inclosos) i una subscripció a l'edició electrònica valorada en 400 euros.A un article sobre el treball de recerca de batxillerat o cicles formatius fet el curs 2022-2023 que estudiï qualsevol aspecte de la Catalunya Central. Convocat i dotat pel Centre d'Estudis del Bages amb 300 euros (impostos inclosos) per als autors i una subscripció per dos anys a la revista Dovella per al professor tutor.