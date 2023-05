El PSC lamenta que el govern «no ha sabut liderar la reivindicació per a una nova residència pública a Manresa»

[municipalsinformacional]L'alcaldable deli regidor de l'Ajuntament de Manresa,, i el portaveu socialista de Drets Socials al Parlament de Catalunya,, han visitat i s'han reunit amb la direcció i professionals de la Fundació sociosanitàriai de laper conèixer de primera mà la seva situació i projectes de futur. A Sant Andreu Salut després d'una reunió amb el seu màxim responsable,, i el seu equip directiu, han visitat les noves unitats de convivència, creades després de la pandèmia, per millorar l'atenció a les persones grans que necessiten una atenció.A la Residència de persones grans Sagrada Família, el seu equip directiu, encapçalat per, segons asseguren els ha fet palès la necessitat urgent de "millorar les condicions salarials del professional assistencial".Per finalitzar la visita a Manresa Moreno i Valentí s'han reunit amb representants d'entitats i casals de les persones grans de la ciutat a qui s'ha explicat el projecte de Llei que el Grup Socialista està tramitant al Parlament sobre elsque tindrà implicacions i recursos per als ajuntaments.Valentí ha afirmat que si el PSC entra en el nou govern municipal promourà un homenatge institucional municipal "de record i estima a tots els manresans i manresanes, la majoria persones grans, que", amb un espai per el record dins la ciutat, i també dede tots els àmbits de la ciutat, especialment el sanitari, "que els van protegir, ajudar, curar, i compartir amb algun d'ells fins el seu darrer respir".El PSC ha lamentat que el govern municipal actual "no han sabutde tenir mésresidencials a, ni tampoc ha mostrat gran voluntat política alhora de defensar-ho davant el Govern i el Parlament catalans". El seu portaveu assegura que després de la pandèmia cal seguir potenciant el(SAD), "però sense oblidar la necessitat d'un nou model de residència pública a la ciutat costi el que costi". En aquest sentit, ha afirmat que l'actual govern "no ha fetper a les persones grans".Per tant, continua, "ha estat poc més que un, però no un decisor polític per avançar en drets i millors serveis, ambi amb un compromís insuficient".