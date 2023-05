ProManresa presenta l'oferta formativa del mes de maig per a emprenedors i empresaris

Cursos programats

Competències: Autoconeixement i Autoconfiança per a emprenedors

Trenca llaços amb la por i treu el màxim rendiment al teu negoci

Estratègia digital: Com aconseguir els nostres objectius de negoci en el món online (Dins programació TecnoBages)

L'Ajuntament de Manresa, a través de, ofereix aquest mes de maig diversos cursos adreçats a persones emprenedores i empreses amb l'objectiu de millorar la seva formació i ampliar els recursos per poder consolidar la teva idea de negoci o fer créixer la teva empresa.Laprogramada per al mes de maig està pensada especialment a aprendre a parlar en públic, a donar eines per guanyar en autoconeixement i autoconfiança, per no tenir por i treure un major rendiment en el negoci o per millorar les estratègies en el món digital, entre altres propostes.Dimecres 10 de maig de 9.30 h a 13.30 h (Presencial)En aquest taller s'aconseguiran eines per augmentar el nivell d'autoconeixement i autoconfiança per tal de fomentar l'esperit emprenedor. Es treballaran les fortaleses personals, la intel·ligència emocional i la seva gestió, a través d'una metodologia basada en tècniques de coaching emocional i tècniques terapèutiques, centrant el cos com a eina d'expressió i comunicació.Dimarts 16 de maig de 9.30 h a 13.30 h (Presencial)Taller pràctic en el qual, a través del joc i exercicis, es concretaran les causes que causen por i bloqueig a les persones emprenedores. En finalitzar la sessió, els participants s'enduran tres passos fàcils i ràpids d'aplicar en el seu dia a dia, per tal de seguir endavant en el seu negoci.Dijous 18 de maig de 9 h a 14 h (Presencial dins l'Espai Descobreix-Tecnobages - Plaça Sant Domènec)Sessió formativa per persones emprenedores i empreses que vulguin millorar l'estratègia del seu negoci en el món online.Del 22 al 26 de maig també se celebrarà la 5aon s'inclouran diferents activitats gratuïtes a diferents espais, que enguany posaran accent en el màrqueting i les vendes. En aquests moments s'està acabant de definir el programa, que es donarà a conèixer pròximament.Durant aquest mes de maig, també hi ha laper a persones emprenedores: Comença a emprendre una setmana en format presencial i l'altra on line (alternativament). El pla d'empresa (en línia), Avalua la teva idea empresarial (en línia) i Finançament i ajuts per a persones emprenedores (en línia).El Formulari d'Inscripció és únic i en el mateix podeu marcar els diferents cursos o curs en els quals estigueu interessats i formalitzar la inscripció.