La Festa del Riu tornarà a la llera del Cardener el 27 de maig

Vint-i-cinc entitats de l'de la Catalunya Central participaran el dissabte 27 de maig a laque, vist a la bona rebuda de l'any passat, es tornarà a celebrar en el mateix espai i en el mateix format. Aquest dimecres al matí s'ha fet la presentació pública del programa en una roda de premsa que ha comptat amb la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement,; amb la regidora de Cultura i Festes,; amb, membre de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, i, de la Casa de la Música de Manresa.La jornada principal de la Festa del Riu començarà, on al matí s'organitzaran tallers d'anellament d'ocells, de construcció de joguines, així com jocs i una sessió de contacontes i manualitats de comerç just. També es podrà participar, entre altres activitats, en unpel riu per a gent gran, unaper l'economia col·lectiva de la ciutat, a la presentació de la, o en un taller de moviment, natura i humor. El matí acabarà amb una, en la qual es podran conèixer i tastar les receptes de diferents projectes d'economia social i solidària.A la tarda, la festa es traslladarà al, a la zona de l'antiga Carpa del Riu. En aquest espai i a partir de les cinc de la tarda, es podrà veure la mostra de 25 entitats relacionades amb l'economia social i solidària, participar en lasobre els valors de la Festa, gaudir de la ludotecaa l'aire lliure, així com delde l'Durant la tarda, les famílies podran assistir a l'espectacle de titelles, humor i consciència Rigoberta i el Winding de. La jornada acabarà amb un concert familiar a càrrec del grupi l'espectacle musical Tarab, amb la companyiaEls actes de la Festa del Riu, però, començaran una setmana abans amb dues taules rodones: la primera, el divendres 19 de maig a l', amb el títol Cooperativisme i suport mutu per teixir comunitats resilients i la segona, dimecres 24 de maig, al local de l'titulada Capgirem el negoci funerari, en la qual es conversarà sobre el model cooperatiu per fer front al. Totes dues taules rodones comptaran amb servei de canguratge pel qual es necessitarà reserva prèvia. El dijous 25 de maig, s'organitzarà un taller de reparació de bicicletes ai el divendres 26 de maig, es presentarà el catàleg sobreMés enllà de les aparences que ha permès connectar els projectes tèxtils del territori amb entitats d'inclusió social.La Festa del Riu és un acte amb un fort component participatiu i col·laboratiu. Està organitzada per l'Ajuntament de Manresa, l'i lade Manresa, però compta amb la complicitat i la col·laboració d'entitats, projectes, empreses i associacions del territori que s'impliquen en l'organització d'actes i que fan que la Festa sigui també un espai d'intercanvi, de coneixença i de treball transversal entre les iniciatives del territori.