La TAVCC presenta a Manresa «Función Rota», una instal·lació del col·lectiu Oblicuas

La(TAVCC) presentarà divendres Función Rota, una instal·lació del col·lectiu, que podrà visitar-se del 5 al 28 de maig a l'deFunción Rota és la segona de les propostes seleccionades per a l'edició 2023 del programade la Taula de les Arts Visuals, dedicat alsdel territori.Oblicuas és un col·lectiu que treballa sobre el. La seva pràctica se centra en repensar i reapropiar-se de la materialitat quotidiana que ens envolta. Des d'Oblicuas el hackeig s'entén com l'art deamb l'objectiu de donar-li altres usos i significats, una pràctica que desestabilitza els objectes-món. El trencament (formal o funcional) d'un objecte, es presenta com una estratègia que permet alterar i apropiar-se de les materialitats donades, generant altres narratives i vincles inesperats.Función Rota és un arxiu expositiu de diferents formes de hackejar objectes quotidians, ficcionades o performades. A l'obra el hack s'entén com a potència: una pràctica que permetde les materialitats donades. A través d'aquest arxiu assenyalem una rebel·lió contra l'utilitat predeterminada dels objectes, per tal d'explorar altres narratives i espais on existir i fer-se cos.Latindrà lloc el proper divendres 5 de maig a les 6 de la tarda i comptarà amb la presència de les artistes, els organitzadors i la representació de l'Ajuntament de Manresa.Durant tota l'exposició, l'artista oferiràamb dinàmiques creatives. Caldrà concertar-les prèviament a través del correu electrònic contemporanis@tavcc.com