El Covisa Manresa competeix però cau eliminat davant el Sala 5 Martorell (3-5)

Fitxa tècnica

Covisa Manresa: Arriero,Aaron,Manu, Terri i Ambrós; Lavado, Xavi Cols, Santa, Iker, Asis, Riba i Cella.

Sala 5 Martorell: Imad, Malik, Panés, Bermusell i Ibai; Ferran, Viedha, Pau Albacete, Dani Castro, Fouad, Pavel i Iban Reyes.

Àrbitres: Iván López i Brian Torquemada.

Gols: 0-1 Ibai m 3, 1-1 Lavado m 9, 1-2 Fouad m 16, 2-2 Xavi Cols m 28, 3-2 Asis m 33, 3-3 Panés m 37, 3-4 Fouad m 37, 3-5 Pavel m 38

Elno prendrà part a lade lade futbol sala després de caure derrotat aquest dimarts contra elde Segona Divisió, 3-5, en un partit de molt alt nivell. Els manresans han rebut l'equip martorellenc sense acomplexament, pressionant amb una defensa molt alta que va permetre veure un partit espectacular per part dels dos conjunts.Al minut 3 es va avançar el conjunt visitant amb un gol del jove. El partit continuava amb molt bones sensacions de joc. A mitjans de la primera part,va empatar, deixant la mateixa igualtat al parquet que a l'electronic. Durant tot el partit es van viure ocasions clares de gol per part dels dos conjunts amb bones intervencions dels dos porters i pilotes als pal per un i altre equip. A tres minuts per al descans,va tornar a avançar els visitants al marcador. Arribat al descans, donava la sensació que l'equip del Pujolet havia fet molt per obtenir molt poc.La segona part dels deva ser espectacular. En una acció atacant per banda dreta,va empatar el partit picant la pilota per sobre. I no prou amb això,feia el tercer després d'una espléndida passada dePerò a la part final de partit i amb el resultat a favor, el conjunt manresà no va saber mantenir el marcador. Els de casa, amb un equip molt ofensiu en pista, varen disposar de dues clares ocasions de gol per fer el quart i sentenciar el match. En menys d'un minut, però, els del Baix Llobregat vanamb el sistema defensiu local mal posicionat i sense Xavi Cols en pista. Tant es així que en un dels gols tres atacants visitants es varen trobar amb l'única oposició del porterLa remuntada visitant es va ampliar amb el cinquè gol a porta buida amb els deljugant amb el sistema deen els instants finals.