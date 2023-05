El Documental del Mes porta a Manresa «Una botiga on rondinar» de Lukasz Kowalski

El, coordinat pertorna aquest dijous, 4 de maig, a les 7 de la tarda a l'Espai de la Plana de l'Om amb la projecció del documental Una botiga on rondinar del polonès, una emotiva història, plena d'un humor boig i estrany, que mostra com els propietaris d'una casa d'empenyoraments lluiten per sobreviure mentre ajuden a aquelles persones més necessitades.La Jola i el Wiesiek són una excèntrica parella de negocis de Bytom,. Posseeixen, probablement, lamés gran a Europa. No obstant, el seu temps de glòria ha acabat degut al tancament de les mines i el creixement de l'atur a la ciutat. Privats de queviures, els habitants de la Detroit polonesa cada cop empenyoren més objectes absurds i sense ús. Ni les boges idees de màrqueting d'en Wiesiek, ni el tendre cor de la Jola poden ajudar a la decadent economia. Ella ajuda els clients no només amb paraules ambles, sinó també amb una sopa calenta o una manta. Tot i que la casa d'empenyoraments porta pèrdues, aquesta s'ha convertit en un centre de vida important per a la comunitat local. El negoci aviat es trobarà en el llindar de la insolvència i la relació de la Jola i el Wiesiek es posarà a proba. Una història que mostra com davant d'un desastre imminent, la creativitat i la força no tenen límits.Lukasz Kowalski és director, periodista i creador de programes televisius. Està graduat al Departament de Filologia a lade Katowice, i a la Wadja School, lade Varsòvia.La projecció del documental Una botiga on rondinar és gratuïta amb entrada lliure.