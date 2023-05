El Baxi Manresa juga a Màlaga el tercer partit consecutiu fora de casa

Fa una setmana eltenia un partit menys que la majoria dels seus competidors a la. Aquest dimecres, després de jugar contra l'(19.30h. Movistar Deportes 2) en durà un més. L'avançament del duel que es disputarà alés motivat per la presència del conjunt andalús la setmana vinent a lade la. Serà el tercer partit consecutiu del Baxi Manresa fora de casa. I també, la tercera oportunitat per fer un pas important cap a la permanència malgrat ser el més complicat que tindran els defins a final de temporada.El vertiginós ritme del calendari de les darreres setmanes no deixa temps ni per pensar al Baxi Manresa.admet que van sortir "tocats" del darrer partit a Bilbao però que ja ho han deixat enrere i pensen en el proper partit. El capità destaca de l'Unicaja Màlaga "la magnífica temporada que estant fent. Van guanyar la Copa i des de llavors. Per poder competir haurem de tenir el mateix nivell d'energia". De cara al tram final de temporada, Jou valora el fet de dependre de sí mateixos. "No hem de mirar altres resultats i sí", ha afegit el jugador de Llagostera.també ha parlat abans del partit. El pivot creu que davant l'Unicaja Màlaga viurà un partit "complicat però estarem preparats". El de Sierra Leone destaca que l'equip andalús té "un". Les claus del partit poden estar en la defensa, el domini en el rebot i poder córrer.L'Unicaja Màlaga és el cinquè classificat de la Lliga Endesa i pugna amb elper quedar en el quart lloc al final de la fase regular. El conjunt d'suma set victòries seguides i arriba en un gran moment. Com a local, ha tingut un gran rendiment i només ha perdut contra els tres primers classificats (Barça, Baskonia i Madrid).s'enfrontarà per segon cop a l'equip que li va obrir les portes del bàsquet professional. El pivot creu que el seu equip arriba "en molt bona dinàmica i moltes victòries seguides". El gironí preveu grans dificultats contra el Baxi Manresa ja que "és un rival quei vindran a per totes. Haurem de preparar-nos molt bé". Sima apunta que serà un partit "físic i amb moltes possessions".Carlos Peruga, Joaquín García González i Ilyan Gonzálezel partit.