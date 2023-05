Junts Fonollosa renuncia en bloc a les eleccions per «les fortes pressions rebudes»

ha anunciat laa presentar-se a lesdel proper 28 de maig en un comunicat que ha fet públic aquest dimarts. Aquesta renúncia significa que, com ara fa quatre anys,es presentarà sola als comicis, irepetirà com a alcalde els propers quatre anys.El partit postconvergent assegura que "lesd'alguns ciutadans del municipi" i la "" davant d'aquesta situació, ha portat els candidats locals a presentar la renúncia tot i que el passat 28 d'abril havien entrat com a candidatura a les eleccions de Fonollosa.Aquesta renúncia en bloc arriba després que NacióManresa fes pública la presència a la llista de dos excandidats de Plataforma per Catalunya a a les eleccions municipals de 2015 a Manresa. La candidatura denuncia que a Fonollosa "tot és molt complicat" i la prova és que "fa quatre anys es va dissoldre una candidatura quan estava a punt de constituir-se". Per aquest motiu, afirmen "que es viu en aquest moment al nostre municipi", amb la vista posada "per d'aquí a quatre anys".