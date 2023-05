ERC Sant Vicenç reivindica la feina feta en un mandat excepcional

va presentar els membres de la candidatura que acompanyen, actual alcaldessa, a les eleccions municipals en un acte va omplir l'Auditori Maria Carme Grauvilardell, dijous passat, i que va incloure la presentació un per un dels candidats, la reivindicació de "la bona feina feta" i l'explicació dels principals punts del programa. Delgado va destacar de la llista republicana que "som un equip fort i cohesionat, amb gent compromesa, alguns ja tenen experiència en la política municipal i d'altres s'han unit al grup amb tota la il·lusió del que representa el nostre projecte per a Sant Vicenç".També va posar èmfasi en "la bona feina feta" en un, marcat per la gestió de la pandèmia i les seves conseqüències socioeconòmiques, i en què també s'ha pogut "donar sortida a propostes estratègiques del municipi" i d'altres de pròpies d'ERC, com la, el, el, la, la, el nou, l'acord amb la Generalitat per fer pisos socials a l', els acords ambper a passos-ciutat a les estacions, l'i el concurs d'idees per al projecte de lai el gimnàs municipal.L'actual alcaldessa i candidata va dedicar una estona a les actuacions fetes per reduir les ocupacions i la, "i dic sensació perquè les dades objectives avalen que els fets delictius han baixat". El Govern local, amb ERC al capdavant, va explicar, han treballat per reduir les 60 ocupacions que es van trobar l'estiu del 2019, "algunes de", a la trentena actual. D'altra banda, va destacar que han sigut el primer Govern que posa sancions per incompliments de les ordenances de seguretat ciutadana i tinença d'animals, evitant la sensació d'impunitat.Delgado va explicar els principals eixos del, "una proposta transformadora, sobretot, en els àmbits social, democràtic, verd i feminista, per un Sant Vicenç millor, just i cohesionat", i concretament va citar tirar endavant el projecte de la piscina coberta i l'ampliació del gimnàs municipal (ara s'ha d'iniciar el concurs d'idees previ), la implantació del transport a demanda (després de la prova pilot) i altres actuacions de millora de la mobilitat, com elsa les estacions de tren, la plataforma única al, una aposta ferma pels serveis socials, tractats de forma transversal i en xarxa, l'ocupació activa i la promoció econòmica (comerç, turisme i pimes).Les persones candidates de la llista es van presentari van explicar l'orgull, les ganes i la il·lusió de formar part del projecte d'ERC. Són Jordi Palma, Sílvia Oliveras, Josep Martí, Laura De Diego, Isaac Jurado, Gisela Pascual, Pere Anton Llovet, Maria Medina, Xavi Boluda, Concep Trulls, Jordi Pecanins i Montse Ambrós, i els suplents, Xènia Soler, Valentí Carrera, Antònia Sánchez, Jordi Subirana, Alba Malo, Daniel Pous, Cidinha Roca, David Pey, Sandra Oliva i Pol Vila.L'acte va comptar amb la presentació i intervencions del president de la secció local, Isaac Jurado, i la regidora Gisela Pascual, tots dos de Jovent Republicà, i el ball d'homenatge, a càrrec de Marina Oliveras i Ikram Talib.