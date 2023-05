Jordi Pigem reflexionarà sobre la cara fosca de la digitalització, aquest dijous al Pessics de Saviesa

Jordi Pigem

El filòsof i escriptorserà el convidat aquest dijous, 4 de maig, del cicle conjunt de, que en aquesta edició està dedicat a l'entorn de temes com la intimitat, els límits ètics del control de les dades, leso laLa conferència de Pigem porta per títol Cap a on ens porta la digitalització del món?, una reflexió sobre el fet que lesvan aparèixer en el segle XX i anaven acompanyades d'una promesa de progrés, llibertat i creativitat. Per a Pigem, "avui sembla que el seu efecte net és un, de la, de les, de lai del. A curt termini també amenacen de portar a l'atur a bona part de la humanitat, i no a canvi d'una existència més plena de sentit".L'acte se celebrarà a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del. També es podrà seguir directe per streaming al canal de Youtube de Manresa Cultura o posteriorment en la plataformaPessics de Saviesa és un programa que organitza el Centre Cultural El Casino de l'Ajuntament de Manresa i el. El cicle d'entrevistes Pessics de Vida està organitzat per la Delegació de la Catalunya Central deli el Centre Cultural el Casino de l'Ajuntament de Manresa.Jordi Pigem (Barcelona, 1964) és Doctor enper la Universitat de Barcelona. Del 1998 al 2003 va ser professor i coordinador de l'Àrea de Filosofia del Masters in Holistic Science del Schumacher College a Dartington (Universitat de Plymouth, Anglaterra). Ha estat professor convidat a la Universitat de Barcelona i ponent a diverses universitats, incloses les de Columbia i Oxford. El 1999 va obtenir el Premi de Filosofia de l'Institut d'Estudis Catalans. Va ser coordinador de la revista d'ecologia Integral i editor del volum Nueva Conciencia (Integral Ed., 1991). És autor de La odisea de Occidente (Kairós, 1994) i El pensament de Raimon Panikkar (Institut d'Estudis Catalans, 2007), i col·labora habitualment en publicacions periòdiques.El seués Tècnica i totalitarisme: Digitalització, deshumanització i els anells del poder global (Fragmenta, 2023), un llibre que convida a redescobrir el valor de l'existència, única i irrepetible, de cada ésser humà. També és autor del llibre Àngeles o robots (Fragmenta, 2018) i Pandèmia i postveritat (Fragmenta, 2021).