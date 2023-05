Althaia comença a fer seguiment a distància de pacients amb marcapàs cardíac

Un seguiment molt més proper

Laha començat a implantarque es controlen de forma remota i que permeten fer seguiment a distància dels pacients del Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i Cerdanya que en porten un. És un nou sistema que detecta al moment tant problemes en el funcionament dels marcapassos com en la salut de les persones. Aquesta immediatesa permet que els professionals delpuguin actuar de forma precoç davant d’alteracions greus que posin en risc la vida de la persona. A més, estalvia desplaçaments dels usuaris i els seus familiars a l’hospital ja que les revisions rutinàries es realitzen de forma telemàtica. Per tot això, la introducció deldels marcapassos cardíacs eleva la seguretat i reverteix en una major qualitat de vida dels pacients.Els nous marcapassos van associats a un dispositiu, que és el que fa recull de dades. Des de principis d’any, els pacients a qui s’ha implantat un marcapàs s’emporten aquest aparell a casa seva. La recomanació és que el deixin alper tal que, durant la nit, es pugui fer el traspàs de dades. Amb la informació recollida es crea un registre de dades que els professionals del Servei de Cardiologia poden consultar en qualsevol moment. En cas que es produeixi qualsevol anomalia greu, s’activa un sistema d’alarma. Els professionals reben la notificació, valoren quin és el problema i decideixen el procediment a seguir segons les necessitats del pacient. És un exemple més d’atenció centrada en la persona que porta a termeEl telemonitoratge dels marcapassos cardíacs i el seu control remot es desplegarà de. De moment, el nou sistema s’aplica a aquells pacients a qui s’implanta un marcapàs cardíac des de principis d’aquest 2023. Els aparells que es van implantar abans no permeten aquestes prestacions. A mesura que s’hagin de fer reposicions, s’utilitzaran marcapassos que són compatibles amb aquesta nova tecnologia.La implantació del telemonitoratge farà que elspaulatinament es vagin substituint pels telemàtics sempre i quan els registres estiguin dintre dels paràmetres establerts i no es detecti cap anomalia. La presencialitat es mantindrà per a les primeres visites i també en aquells casos en què sigui necessari segons els resultats del monitoratge.Entre reposicions i noves implantacions, la Fundació Althaia col·loca a l’entorn de 170 marcapassos a l’any. Actualment el Servei de Cardiologia fa més de 1.200 visites de control cada any.El nou sistema permetanomalies que fins ara només s’evidenciaven en els controls presencials, fet que redueix les possibles complicacions i prevenir problemes de salut més greus. Per tant, incrementa la seguretat dels pacients, que a més eviten desplaçaments a l’hospital ja que els controls es podran fer de forma telemàtica.El seguiment dels pacients amb marcapàs, sigui presencial o telemàtic, va a càrrec de professionals d’infermeria, que treballen coordinadament amb els cardiòlegs de l’equip. Als 7-10 dies de la implantació hi ha una primera visita, que continuarà sent presencial, en què les infermeres supervisen la ferida, proporcionen informació i recomanacions per garantir el bon funcionament del marcapàs, i n’. Al cap d’un mes hi ha una altra visita de control que és presencial. A partir d’aquí, si és un dels nous marcapassos amb sistema de telemonitoratge i no es detecten anomalies, el pacient rep una trucada de seguiment a l’any.A més dels marcapassos, el nou sistema de telemonitoratge s’aplica als DAI (), dispositius que detecten i reverteixen de forma automàtica les arrítmies cardíaques ràpides –taquicàrdia ventricular sostinguda o fibril·lació ventricular–. El Servei de Cardiologia també controla de forma remota els, uns dispositius que registren, de forma contínua, l’electrocardiograma d’una persona, fet que pot facilitar el diagnòstic d’arrítmies i altres incidències cardíaques durant un període de temps que pot arribar fins als tres anys.