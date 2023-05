Montserrat farà pagar una entrada als estrangers no residents per accedir al Santuari

ha decidit introduir canvis en l'accés alamb l'objectiu de millorar la visita, preservar l'ambient de pregària i col·laborar en el manteniment del complex. A partir del 3 de maig lesa Catalunya o a l'Estat hauran de pagar unaper accedir al Santuari de Santa Maria -atri, basílica i Cambril de la Mare de Déu-.Segons informa Montserrat, les persones no residents podran adquirir les entrades amb diverses combinacions. És a dir, d'accés a la basílica afegint-hi també la visita al, l'assistència alo la visita completa, que inclou en tots els casos l'audioguia. Els preus van dels 6 als 23 euros.El control d'aforament continuarà com fins ara, per la qual cosa tots aquells residents a Catalunya o a l'Estat hauran deper assistir al Cant de la Salve Regina i el Virolai –de dilluns a divendres, a les 13h- o a la missa conventual dels caps de setmana i festius –a les 11h-, així com també per poder anar al Cambril de la Mare de Déu.L'assistència als actes litúrgics continuarà sent deper als residents i per a totes aquelles persones: hostatgeria monàstica, Hotel Abat Cisneros, cel·les Abat Marcet i Abat Oliba o alberg.Segons fonts del monestir, els fons obtinguts de les entrades es destinaran a finançar eli per a col·laborar en les diverses obres amb finalitat social que impulsa el Monestir.