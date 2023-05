La Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera celebra vint anys amb actes per a tots els públics

Vint anys de record explícit a Flors Sirera

Lacelebrarà el vintè aniversari de la seva creació els dies 5 i 6 de maig amb actes que donaran veu ai que reivindicaran l'aportació de l'equipament municipal en la difusió de la Cultura de la Pau. L'inclou tallers, jocs, espectacles, música i gastronomia pensats per a tots els grups d'edat.Dins d'espai Trobades de Pau i Justícia global, la Casa Flors Sirera ha programat dues xerrades: la primera, amb el corresponsal de TV3 ai a la, i el director de, per analitzar les causes geopolítiques de la guerra, els impactes i les possibles sortides; la segona, anirà a càrrec de l'activista congolesa, de l'ONG l', de voluntariat de la campanyadei d'entitats locals representants de la cultura africana. Conduirà l'acte, la periodista especialitzada en l'Àfrica Subsahariana. El tema central serà el conflicte que genera l'obtenció de minerals per als dispositius electrònics de comunicació que es fan servir a tot el món.Els actes també inclouran espais per a. Durant tot el dissabte petits i grans podran participar en una sessió dei en jocs interculturals i cooperatius, presenciar un espectacle de màgia amb el magi apuntar-se ad'escultura, polseres i escriptura amb henna. Al mateix dia també es presentarà Una porta al món, un audiovisual d'elaboració propia per tal de donar visibilitat a les activitats educatives adreçades a l'àmbit escolar.Els'abordarà amb un aperitiu-xerrada sobre economies solidàries i amb unobert a tothom que requereix el pagament de 5 euros per persona i reserva prèvia. En aquest espai, s'hi trobaran productes de comerç just com a expressió de la participació de Manresa alCom a tancament festiu de la jornada, hi haurà una sessió dea càrrec del grup de música folkque portarà els participants a ballar i viatjar per diferents països europeus i de la Mediterrània.La Casa per la Solidaritat i la Pau es va crear el 2003 amb el nom deen homenatge a la infermera manresana que, juntament amb dos companys, va sermentre duien a terme un projecte d'assistència a petits hospitals del país. En aquests vint anys, la Casa Flors Sirera ha treballat en tres línies: la promoció de valors de pau i justícia global, el suport i acompanyament a les entitats de cooperació i la creació d'un espai al servei de diferents iniciatives socioeducatives de Manresa. Actualment, més de 40 entitats de la ciutat utilitzen l'equipament per fer-hi activitats. La Casa va néixer gràcies a l'impuls de lade l'Ajuntament de Manresa i la col·laboració del