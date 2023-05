La fira de la Flor arriba aquest cap de setmana a Santpedor

reviurà aquest cap de setmana 6 i 7 de maig la fira, aquesta vegada amb ornamentacions florals principalment en espais interiors, on conviuran flors, art i emocions.L'edició d'enguany del Santpedor en flor convida a mirar cap endins, on es mouen les emocions i els sentiments i per això lesestaran principalment en espais interiors que es podran visitar durant tot el cap de setmana: Cal Bosch, la Rectoria, l'Església de Sant Pere, el pati de Cal Clarassó, els arcs de la plaça Gran U d'Octubre i Cal Ballaró.El programa d'actes inclou activitats al carrer durant tot el cap de setmana, visita oberta als espais florals i un paper molt rellevant de les entitats del poble. Dissabte al matí hi haurà ela la plaça Gran U d'Octubre, amb una parada de planta i flor i amb l'actuació musical de la cantautora santpedorenca. Durant el matí es podrà gaudir de la visita teatralitzada a la vila medieval (amb inscripció prèvia) i de l'espectacle de l', i al vespre laorganitza a la plaça. Diumenge està previst uni lapels carrers del barri antic, i per tancar el cap de setmana, el primer concert del, ambal Convent de Sant Francesc.El divendres 5 de maig s'ha programat a La Nau la prèvia a l'inici de la fira, amb l'espectacle Éssers humans i altres monstres dels voltants, de la, dins el circuit de preestrenes de Testimoni Escènic Els balcons de les cases tornaran a omplir-se de color amb el concurs de, amb inscripció prèvia a l'Ajuntament fins al 5 de maig, i amb tres premis de fins a 150 euros. Del 3 al 6 de maig, des de l'oficina de reciclatge es farà un any més l'entrega de la flor als santpedorencs com a mostra d'agraïment pel seu compromís amb el medi ambient i el reciclatge, i enguany es lliurarà també un domàs fins a esgotar existències.