Ajuntament de Súria i ICL convoquen una jornada de neteja de l'entorn, en el marc del «Clean up day»

Participació de les Escoles Verdes de Súria en l'European Clean Up Day

L'i l'empresatornen a convocar la ciutadania a una jornada de neteja de l'entorn, que tindrà lloc el proper divendres 5 de maig dins de la. Aquesta activitat compta amb la col·laboració delLes persones participants en aquesta acció es concentraran ala les 10 del matí. Posteriorment, un autobús les traslladarà a l'entorn deli deper portar a terme l'acció de neteja.Es recomana portar, aigua i alguna cosa de menjar. D'altra banda, les persones participants rebran un kit del Let's Clean Up Day. La jornada de neteja acabarà a les 12.00 h amb un refrigeri al Parc Municipal Macary i Viader.L'acció comptarà amb la participació d'un grup d'usuaris d'i dels voluntaris d'ICL. D'altra banda, els residus recollits seran portats a la Deixalleria Municipal per l'empresaLes(escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac) també s'afegiran a l'European Clean Up Day amb accions de neteja que es portaran a terme entre dilluns 2 i divendres 5 de maig a l'entorn de la vila. L'també participarà en aquesta iniciativa, amb accions de neteja que tindran lloc a mitjans de juny.L'European Clean Up Day és una iniciativa d'àmbit europeu, impulsada per lai el. El seu objectiu és sensibilitzar sobre la problemàtica dels residus que es llencen sense control a l'entorn natural. A Catalunya, compta amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.