L'equip del Sielu es fa càrrec de la Torre Busquet

La societat que actualment porta la salaha signat un acord de lloguer ambper explotar lade, segons ha pogut saber. La Torre Busquet és una finca amb casa senyorial situada al final del nucli de Manresa en direcció aque històricament ha aplegat casaments i altres cerimònies, sobretot privades, amb un alt número d'assistents. L'edifici d'estil noucentista té un ampli espai exterior amb piscina, pèrgoles i altres elements.El Sielu i la Casa Aligué ja han signat el contracte d'arrendament i es preveu que l'empresa d'iniciï la seva explotació, tot aprofitant l'entrada a l'estiu i les altes temperatures que està vivint aquesta primavera.Tot i que des del Sielu es manté discreció sobre quina serà l'activitat que hi durà a terme, l'oferta anirà més enllà de la que desenvolupen habitualment a la sala manresana, i en l'organització d'activitats hi entraran altres possibilitats com la, lao l'acolliment de grans esdeveniments.L'agost de 2019, la sala el Sielu de Manresa es reactivava amb l'entrada de tres nous socis al local d'oci nocturn . El seu propietari,, va continuar vinculat al negoci amb la incorporació al projecte d'de l'Espai Rubiralta,del Bar Toni's, ide la Vermuteria Santa Rita.