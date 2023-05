«El Pou de la gallina» i la FAVM organitzen aquest dimecres el seu debat electoral

La revista lliurarà també els premis Oleguer Bisbal

Com cada quatre anys, la revistai la(FAVM) organitzen el debat Nou preguntes per a nou candidats, que comptarà amb la presència delsde les formacions que es presenten a les properesa Manresa: Marc Aloy (ERC), Ramon Bacardit (JuntsxManresa), Anjo Valentí (PSC), Roser Alegre (Fem Manresa), Andrés Rojo (Ciutadans), Joan Vila (Impulsem Manresa), Ana C. Querol (ECP), Josep Lluís Javaloyes (PP) i Sergi Perramon (FNC).L'acte es farà el proper dimecres 3 de maig, a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om, a les 7 del vespre.Després del debat, la revista lliurarà, en el marc de la celebració dels seus 36 anys, els vint-i-vuitens, escollits per votació entre els seus lectors.Els guardons d'aquest any, modelats per Aurora Pérez sobre el personatge creat pel dibuixant Manel Fontdevila, s'atorgaran a la presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques,(Premi Oleguer Bisbal 2023 a la manresana d'actualitat), a la fotògrafa professional(Premi Oleguer Bisbal 2023 a la manresana del Pou), i a l'organista i mestre de la Capella de Música de la Seu(Premi Oleguer Bisbal 2023 al manresà més manresà), a títol pòstum.