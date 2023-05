La PAHC Bages recupera un nou bloc de la Sareb, al carrer Joc de la Pilota

La manifestació dela Manresa ha finalitzat amb l'alliberament d'un bloc de vuit pisos de la sareb al carrer Joc de la Pilota, 18, per part de lai el moviment popular. La plataforma hi allotjarà famílies que no tenen garantit uni que no poden accedir a un lloguer de marcat o amb risc de desnonament sense tenir alternativa. Aquest bloc es troba buit des de fa més de 15 anys, d'ençà que es va construir el 2008. El 2013 va passar a mans de la Sareb.La manifestació dels'ha aturat al carrer Joc de la Pilota arribant des de la plaça Europa i han desplegat una lona d'extrem a extrem de vorera, de manera que el carrer ha quedat. Durant la setmana, quatre famílies vulnerables ja havien entrat en quatre pisos del bloc, però la PAHC ha volgut esperar a la simbologia del Primer de Maig per anunciar la seva"Els pisos estan, només queden per posar alguns accessoris", han explicat des de la plataforma. "Això demostra la inactivitat de l'administracióper a les famílies més necessitades", han denunciat. Ara, els pisos s'acabaran d'adequar i serviran per allotjar-hi famílies que assisteixen a les assemblees de la PAHC i no tenen possibilitats d'accedir a un habitatge. Els vuit pisos, a més, són de diferents mides, "de manera que es poden adequar a", han explicat.Molta gent s'ha aplegat aquest dilluns al migdia alper celebrar la recuperació dels pisos per a persones amb necessitats habitacionals. Com han afirmat des de la PAHC, "aquest edifici va servir per rescatar a la banca privada amb diners públics. La Sareb és nostra perquè l'hem pagat entre tots, i cal que els seus pisos es posin a disposició de les persones que no tenen garantit el seu accés a un bé bàsic com l'habitatge". La tarda ha continuat amb eli elque se celebra al mateix carrer tallat mentre es completa l'alliberament,Manresa no ha estat l'única ciutat del país on s'han alliberat habitatges. A, les seves respectives plataformes per l'habitatge també han alliberat blocs. I as'ha frustrat una altra ocupació per l'acció dels Mossos d'Esquadra.